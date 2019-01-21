В Петербурге запустили первую в стране систему абонементов в кино

В Петербурге и Москве запустили первую в стране систему абонементов в кино — приложение «Киноголик». Проект создали частные российские инвесторы, опередив компанию Rambler Group.

Через «Киноголик» можно приобрести билеты на 2D-сеансы в кинотеатрах «Синема парк», «Формула кино», «Киномакс», «Люксор». Стоимость абонемента в Москве составляет 1190 рублей в месяц на одного и 2190 рублей на двоих. В Петербурге — 990 рублей и 1790 рублей соответственно. Ходить в кино по абонементу можно один раз в день.

Цена абонемента складывается из средней стоимости билета и потенциального количества посещений. По прогнозам специалистов, в кино по системе будут ходить от трех до шести раз в месяц в зависимости от сезона.

За рубежом уже есть аналогичные сервисы: Sinemia в США и Турции, британский Cineworld и американский MoviePass.

Скачать приложение «Киноголик» можно в App Store и Google Play.