27 лучших иностранных фильмов 2018 года по версии «Собака.ru»

Новые картины Ларса фон Триера и Пола Томаса Андерсона, долгострой Терри Гиллиама и невероятно красивая «Холодная войны» Павла Павликовского – «Собака.ru» выбрала лучшие зарубежные фильмы года.

«Дом, который построил Джек» / The House That Jack Built Смотреть трейлер В ужасном, но прекрасном триллере главного европейского гения от режиссуры Ларса фон Триера бытописание маньяка Джека (его играет Мэтт Диллон) лишь метафора о жестокой природе искусства. Но сцена с ампутацией лапки у утенка и убийства героинь Умы Турман и точно не для слабонервных.

«Холодная война» / Zimna wojna Смотреть трейлер Новая картина обладателя «Оскара» (за «Иду») Павла Павликовски, получившая на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру. Ее главные герои — дирижер фольклорного ансамбля Виктор (Томаш Кот) и необразованная девушка Зула (Иоанна Кулиг). Им не суждено быть вместе, но их будет тянуть друг к другу, несмотря на обстоятельства. Невероятно красивый и грустный фильм.

«Пылающий» / Burning Смотреть трейлер Экс-министр культуры Южной Кореи Ли Чан-дон превратил мини-рассказ Мураками в психологический триллер о любовном треугольнике. Фильм стал главной сенсацией минувшего Каннского кинофестиваля.

«Жаркие летние ночи» / Hot Summer Nights Смотреть трейлер В драме дебютанта Элайджи Байнума звезда «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе играет типичного андердога Даниэля. Но проводя школьные каникулы в Массачусетсе, лузер-ботаник неожиданно вливается в банду наркоторговцев.

«Остров собак» / Isle of Dogs Смотреть трейлер Сказочник Уэс Андерсон создал вдохновленную «Бездомным псом» Куросавы кукольно-анимационную Вселенную, в которой альфа-собаки, ученые и политики говорят голосами Билла Мюррея, Эдварда Нортона, Тильды Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Фрэнсис Макдорманд и даже Йоко Оно, а японская речь со специально сочиненными хайку звучит без перевода.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Смотреть трейлер Фестивальный хайп в Торонто и ворох «Золотых глобусов» картине Мартина Макдоны (автор «Залечь на дно в Брюгге») о попытке матери зверски убитого ребенка добиться правосудия обеспечили фирменный мрачный комизм Фрэнсис Макдорманд и небывалое для современного беззубого Голливуда право режиссера полностью контролировать окончательный монтаж.

«Призрачная нить» / Phantom Thread Смотреть трейлер Трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис для подготовки к роли модельера Рейнольдса Вудкока в драме Пола Томаса Андерсона несколько месяцев работал подмастерьем главного костюмера нью-йоркского балета, а снявшись в ней, решил оставить актерство.

«Черный клановец» / BlacKkKlansman Смотреть трейлер Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, драмеди Спайка Ли с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Адамом Драйвером. Чернокожий полицейский и его белый напарник-еврей пытаются внедриться в Ку-Клукс-Клан.

«Человек, который убил Дон Кихота» / The Man Who Killed Don Quixote Смотреть трейлер Долгострой Терри Гиллиама с кумиром миллениалов Адамом Драйвером. Режиссер Тобиас Граммет в поисках вдохновения приезжает в деревню, где когда-то снимал дипломный фильм про Дон Кихота. Там он встречает пожилого сапожника, который когда-то играл в его картине главную роль. Теперь он выжил из ума, поверил, что он и есть борющийся с ветряными мельницами рыцарь, а Тобиас – его верный оруженосец Санчо.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет» / Don't Worry, He Won't Get Far on Foot Смотреть трейлер Идею оптимистичного байопика про язвительного карикатуриста Джона Каллахана Гасу Ван Сенту подсказал Робин Уильямс, но с ним реализовать проект не успели и роль парализованного эгоцентрика досталась многогранному Хоакину Фениксу.

Фильм «Тоня против всех» / I, Tonya Смотреть трейлер К роли печально знаменитой фигуристки-реднека Тони Хардинг в искрометной черной драмеди актрису Марго Робби готовила канадская хореограф Сара Кавахара, работавшая с олимпийскими чемпионами в парном катании Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. Байопик основан на реальной истории: чтобы войти в Олимпийскую сборную и стать любимицей Америки, фигуристка Тони Хардинг готова на все: даже физическое устранение соперниц.

«Счастливый Лазарь» / Lazzaro felice Смотреть трейлер Фильм Аличе Рорвахер получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Как часто бывает у Аличе, одну из ролей играет ее старшая сестра Альба Рорвахер. В небольшой итальянской деревне время остановилось. Местные жители, как рабы, принадлежат маркизе де Луна. Но все меняется, когда молодой аристократ Танкреди заводит дружбу с простодушным Лазарем — одним из деревенских юношей.

«Магазинные воришки» / Manbiki kazoku Смотреть трейлер Драма японского режиссера Хирокадзу Корээда победила в этом году на Каннском кинофестивале. Семья бедного рабочего живет на пенсию бабушки и, чтобы выжить, ворует продукты в больших супермаркетах. Однажды они находят на улице маленькую девочку Юри, которую оставляют жить с собой.

«Экстаз» / Climax Смотреть трейлер Нравоучительный фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии.

«Свинья» / The Pig Смотреть трейлер Искрометная черная комедия в этом году была одним из участников Берлинале. В Тегеране модных кинематографистов одного за другим уничтожает маньяк. Забытый режиссер Хасана переживает, что недостаточно талантлив: почему-то его серийный убийца игнорирует.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» / How to Talk to Girls at Parties Смотреть трейлер Экранизация комикса Нила Геймана с участием Николь Кидман и Эль Фанинг. В Лондоне 1970-х юноша-панк влюбляется в девушку, которая оказывается инопланетянкой.

«Проект Флорида» / The Florida Project Смотреть трейлер Картина инди-режиссера Шона Бейкера о счастливом, хотя и не слишком благополучном, детстве Муни (шестилетняя Бруклин Принс ) в одноэтажной Америке. Перед началом работы Уиллем Дефо (претендующий на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана) учился говорить с нужным акцентом, чтобы лучше понять своего героя – управляющего затрапезным мотелем «Волшебный замок».

«Тебя никогда здесь не было» / You Were Never Really Here Смотреть трейлер Каннский триумфатор (приз за лучшую мужскую роль и лучший сценарий), который критики окрестили «таксистом 21 века», наконец-то выходит в российский прокат. Экс-агент ФБР Джо (Хоакин Феникс) должен вернуть дочь сенатора, которую похитили и передали в бордель.

«Леди Берд» / Lady Bird Смотреть трейлер Сама сыгравшая в десятке картин о воспитании чувств, звезда мамблкора и кумир миллениалов Грета Гервиг дебютировала в режиссуре трогательной, остроумной и полуавтобиографичной драмеди в духе «400 ударов» и «Отрочества» о попытке юной Кристин (Сирша Ронан) вырваться из родного сонного Сакраменто.

«Братья Систерс» / The Sisters Brothers Смотреть трейлер Криминальная комедия французского классика Жака Одиара выиграла приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Братья-беспредельщики Систерс (Джон Си Райли и Хоакин Феникс)по заданию таинственного Командора должны прикончить Уорма, золотоискателя-авантюриста.

«Суспирия» / Suspiria Смотреть трейлер Невероятно красивый римейк культового джалло Дарио Ардженто снял автор «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино. Молодая американка (Дакота Джонсон) приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе (одну из преподавательниц играет прекраснейшая Тильда Суинтон). Вскоре она понимает, что студия не так проста и скоро она станет жертвой ритуала, если не успеет раскрыть тайну проклятия. Музыку к фильму написал Том Йорк.

«Воспитательница» / The Kindergarten Teacher Смотреть трейлер Драматический бенефис Мэгги Джилленхол. Воспитательница детского сада обнаруживает поэтический дар у одного из своих учеников. Она пытается дать мальчику лучшее образование, чем могут позволить и хотят его родители, но заходит слишком далеко. Фильм выиграл приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс».

«Убийство священного оленя» / The Killing of a Sacred Deer Смотреть трейлер В радикальном фильме автора «Клыка» и «Лобстера» Йоргоса Лантимоса (видимо, вспомнившего свои корни) Колин Фаррелл и Николь Кидман разыгрывают греческую трагедию: с театральной условностью, хором, роком, возмездием и прямыми отсылками к Еврипиду.

«Форма воды» / The Shape of Water Смотреть трейлер История любви немой уборщицы и человека-амфибии от мрачного сказочника Гильермо дель Торо. Картина получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, два «Золотых глобуса» (за режиссуру и саундтрек) и «Оскар» как лучший фильм года.

«Лицо» / Twarz Смотреть трейлер Фильм-обладатель Гран-при Берлинале этого года. Красавчек Яцек получает производственную травму, помогая строить самую высокую статую Иисуса Христа в мире. Врачи пересаживают ему чужое лицо, но ни он сам, ни его окружение не могут привыкнуть к его новой внешности.

«Между рядами» / In den Gängen Смотреть трейлер Инди-ромком о любви сотрудников супермаркета: парень-оператор погрузчика встречает девушку из отдела сладостей у кофейного автомата. Главные роли в картине, участвовавшей в конкурсе Берлинского кинофестиваля, играют звезда «Тони Эрдманна» Сандра Хюллер и Франц Роговский («Хэппи-Энд»).

«Дикая жизнь» / Wildlife Смотреть трейлер Режиссерский дебют актера Пола Дано с блистательными Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Развод родителей и крушение мифа о семейном счастье в этой камерной драме показано глазами сына-подростка.

«Три лица» / Se rokh Смотреть трейлер Новый фильм, пожалуй, самого известного иранского режиссера Джафара Панахи, получивший на Каннском кинофестивале приз за лучший сценарий. Знаменитая актриса получает видео, в котором молодая девушка умоляет ее помочь с побегом из консервативной семьи.

«Догмэн» / Dogman Смотреть трейлер Фильм Маттео Гарроне о трогательном маленьком человеке Марчелло (обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль Марчелло Фонте). Он держит парикмахерскую для собак, мечтает увезти дочь в путешествие и сопровождает местного громилу Симоне в его криминальных вылазках.