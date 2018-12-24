24 блокбастера в кино 2018 года по версии «Собака.ru»

«Мстители», новогодний «Щелкунчик» и даже «Богемская рапсодия» – «Собака.ru» собрала самые зрелищные фильмы 2018-го. Если вы что-то пропустили в прокате, это можно восполнить на каникулах.

«Хроники хищных городов» / Mortal Engines Смотреть трейлер Основанный на романе Филипа Рива (среди авторов сценарной адаптации – Питер Джексон) фильм вошел в лонг-лист «Оскара» за лучшие спецэффекты. В постапокалиптическом мире мегаполисы двигаются на колесах и пожирают маленькие города, чтобы пополнить свои ресурсы. С таким положением вещей не согласна бунтарка Эстер Шоу.

«Щелкунчик и четыре королевства» / The Nutcracker and the Four Realms Смотреть трейлер Диснеевская версия сказки Гофмана. Девочка Клара (Маккензи Фой) во время празднования Рождества оказывается в магическом мире четырех королевств. Там она встречает фею Драже (Кира Найтли) и тираничную королеву пряничных человечков (Хелен Миррен).

«Аквамен» / Aquaman Смотреть трейлер Основанный на одноименной серии комиксов фильм о супергерое вселенной DC. Сын смотрителя маяка узнает, что его мать на самом деле – королева Атлантиды. Как обычно бывает у полубогов, ему предстоит осознать свою половинчатую человеческую природу и смириться с необходимостью стать правителем семи морей.

«Бамблби» / Bumblebee Смотреть трейлер Приквел франшизы о трансформерах (и первый фильм серии, снятый не Майклом Бэйем). Скрываясь от погони, Бамблби прячется на автомобильной свалке. Там его находит 17-летняя Чарли.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald Смотреть трейлер Джонни Депп согласился участвовать в сиквеле «Фантастических тварей», даже не читая сценарий, так как является большим поклонником Джоан Роулинг. Но если бы прочел, узнал, что действие разворачивается в Париже – туда бежит темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, чтобы установить превосходство над всеми немагическими существами. Противостоять ему придется Альбусу Дамблдору (Джуд Лоу) и его экс-студенту Ньюту Саламандеру.

«Веном» / Venom Смотреть трейлер Попытка компании Sony заигрывать с персонажами Marvel (у них есть права на нескольких) и создать свою киновселенную. В журналиста Эдди (Том Харди) вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхспособностями и превращается в супергероя, правда, отрицательного.

«Богемская рапсодия» / Bohemian Rhapsody Смотреть трейлер Байопик группы Queen мог стать нетривиальным проектом: роль Фредди Меркьюри репетировал Саша Барон Коэн, а начинал снимать картину режиссер «Доктора Хауса» Брайан Сингер. Но изначальную концепцию продюсеры отбросили, решив не рисковать и показать типичную историю успеха «сквозь тернии к звездам». Впрочем, сыгравший в итоге Меркьюри Рами Малек с задачей перевоплощения справляется отлично.

«Звезда родилась» / A Star Is Born Смотреть трейлер Мюзикл Брэдли Купера с ним же и Леди Гагой в главных ролях. Некоторые сцены картины о восхождении юной суперзвезды снимались на концерте самой певицы. Также она настояла, чтобы все композиции в фильме были записаны вживую.

«Человек на Луне» / First Man Смотреть трейлер Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Как и в предыдущих его работах – это история про то, как маниакально и неуклонно сквозь тернии восходят к звездам. Вернее, к Луне.

«Мег: Монстр глубины» / The Meg Смотреть трейлер 3D-хоррор с элементами боевика и Джейсоном Стэйтемом. Подводник Джонас (как раз Стэйтем) пытается спасти экипаж затонувшего батискафа от доисторической акулы – мегалдона. Основанный на бестселлере Стива Альтена проект переходил от студии к студии и от режиссера к режиссеру, но в итоге реализовали его «Warner Bros» и автор «Скоровища нации» Джон Тертелтауб.

«Человек-муравей и Оса» / Ant-Man and the Wasp Смотреть трейлер Сиквел комедийного боевика для любителей Вселенной Marvel. Человек-муравей (Пол Радд) помогает Осе (Эванджелин Лилли) найти ее мать (Мишель Пфайффер), которая много лет назад потерялась в квантовом мире. Самых стойких зрителей после титров ожидает ролик-отсылка к «Войне бесконечности».

«Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible - Fallout Смотреть трейлер Очередная часть франшизы про Итона Ханта – ему снова предстоит выполнить невозможную задачу. Суперагента, как и всегда, играет нестареющий Том Круз, который лично выполняет все трюки.

«Мир Юрского периода 2» / Jurassic World: Fallen Kingdom Смотреть трейлер Пятый фильм серии выходит в прокат через четверть века после премьеры оригинальной картины Стивена Спилберга. Экс-менеджер населенного динозаврами парка Клэр (Брайс Даллас Ховард) и дрессировщик Оуэн (Крис Пратт) возвращаются на остров Нублар, чтобы спасти животных от извержения вулкана. Правда, выясняется, что их обманули: спасательная операция нужна для того, чтобы похитить рапторов и превратить их в универсальных убийц.

«Мстители: Война бесконечности» / Avengers: Infinity War Смотреть трейлер Третья часть франшизы «Мстителей» примечательна не только беспрецедентно звездным составом (от Роберта Дауни-мл, Скарлетт Йоханссон, Бенедикта Камбербэтча, Гвинет Пэлтроу до Бенисио Дель Торро, Тома Хиддлстона, Криса Эванса и многих других), но и столкновением всех супергероев Вселенной Marvel. Им придется объединить усилия, чтобы противостоять могущественному Таносу.

«Дэдпул 2» / Deadpool 2 Смотреть трейлер Комедийный боевик Marvel про веселого наемника с шутками против конкурирующей комикс-вселенной DC. Герой Райна Рейнольдса борется с суперсолдатом, а в перерывах выступает на подтанцовке у Селин Дион в клипе на песню «Ashes», вошедшую в официальный саундтрек картины.

«Конченая» / Terminal Смотреть трейлер В российском прокате неонуар-фильм «Конечная» с Марго Робби стал «Конченой». Красотка Энни ведет убийственно (в прямом смысле) опасную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничего не связывает.

«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» / Solo: A Star Wars Story Смотреть трейлер Очередная часть франшизы посвящена приключениям Хана Соло и Чубакки, а снимал ее режиссер Рон Ховард . Премьера пройдет ни много ни мало – в рамках Каннского кинофестиваля.

«Рэмпейдж» / Rampage Смотреть трейлер Приключенческий боевик с Дуэйном Джонсоном, в котором он вместе с гигантской гориллой сражается с не менее внушительными волком-мутантом и крокодилом, пытаясь спасти мир от уничтожения. Основой для фильма послужила одноименная видеоигра.

«Tomb Raider: Лара Крофт» / Tomb Raider Смотреть трейлер Возвращение культовой героини компьютерной игры на киноэкраны – на этот раз Ларой Крофт стала Алисия Викандер. 21-летняя дочь погибшего семь лет назад археолога Ричарда Крофта работает курьером и дерется на ринге. В пустующем особняке она находит послание отца, которое заставляет ее заняться расследованием его загадочной смерти.

«Тихоокеанский рубеж-2» / Pacific Rim Uprising Смотреть трейлер Сиквел картины Гильермо дель Торо снял Стивен С. ДеНайт, прежде занимавшийся сериалами. Спустя десять лет после того, как удалось остановить вторжение гигантских монстров, некие силы вновь вызывают кайдзю. Отстаивать право на Землю будет новое поколение.

«Первому игроку приготовиться» / Ready Player One Смотреть трейлер Фантастический экшн Стивена Спилберга про виртуальную реальность по мотивам романа Эрнеста Клайна. Премьеру картины о поисках магического пасхального яйца в игре OASIS развели в прокате с последней частью франшизы «Звездные Войны: Последние джедаи».

«Величайший шоумен» / The Greatest Showman Смотреть трейлер Духоподъемный фильм с песнями и танцами от дебютанта Майкла Грэйси с Хью Джекманом, Мишель Уильямс и Заком Эфроном о Финеасе Тэйлоре Барнуме — скандальном антрепренере и родоначальнике шоу-бизнеса, который организовал в XIX веке один из самых популярных бродячих цирков.

«Бахубали: Рождение легенды» / Bahubali 2: The Conclusion Смотреть трейлер Сиквел болливудского блокбастера в лучших индийских традициях: с песнями, танцами и обретением давно потерянных родственников. Во второй части Бахубали узнает историю свержения своего отца-правителя и попытается вернуть законный трон. Красочная сказка от режиссера-визионера С.С. Раджамули стала самым кассовым фильмом Индии в прошлом году.