24 блокбастера в кино 2018 года по версии «Собака.ru»

«Щелкунчик и четыре королевства» / The Nutcracker and the Four Realms

Диснеевская версия сказки Гофмана. Девочка Клара (Маккензи Фой) во время празднования Рождества оказывается в магическом мире четырех королевств. Там она встречает фею Драже (Кира Найтли) и тираничную королеву пряничных человечков (Хелен Миррен).