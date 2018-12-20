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Что смотреть в кино: новогодний Александр Петров и новый Ким Ки Дук

Полнометражный фильм с героями сериала «Полицейский с Рублевки» (и Александром Петровым, конечно), драма «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол и новый Ким Ки Дук – что посмотреть в кино на этих выходных. 

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

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Спин-офф успешного сериала с Александром Петровым. В полном метре отделению «Барвиха северное» нужно будет избежать закрытия – аккурат в канун Нового года. 

С 20 декабря

«Воспитательница» / The Kindergarten Teacher

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Драматический бенефис Мэгги Джилленхол. Воспитательница детского сада обнаруживает поэтический дар у одного из своих учеников. Фильм выиграл приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс».

С 20 декабря

«Человек, место, время и снова человек» / Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan

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Новый фильм Ким Ки Дука. Группа туристов отправляется в путешествие на старом военном корабле. Он становится отдельно взятым адом, когда над пассажирами и экипажем начинает издеваться банда головорезов.

С 20 декабря

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