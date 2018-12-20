Что смотреть в кино: новогодний Александр Петров и новый Ким Ки Дук
Полнометражный фильм с героями сериала «Полицейский с Рублевки» (и Александром Петровым, конечно), драма «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол и новый Ким Ки Дук – что посмотреть в кино на этих выходных.
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
Спин-офф успешного сериала с Александром Петровым. В полном метре отделению «Барвиха северное» нужно будет избежать закрытия – аккурат в канун Нового года.
С 20 декабря
«Воспитательница» / The Kindergarten Teacher
Драматический бенефис Мэгги Джилленхол. Воспитательница детского сада обнаруживает поэтический дар у одного из своих учеников. Фильм выиграл приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс».
С 20 декабря
«Человек, место, время и снова человек» / Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan
Новый фильм Ким Ки Дука. Группа туристов отправляется в путешествие на старом военном корабле. Он становится отдельно взятым адом, когда над пассажирами и экипажем начинает издеваться банда головорезов.
С 20 декабря
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