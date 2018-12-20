Вышел первый трейлер новых «Людей в черном» с Крисом Хемсвортом

На канале Sony Pictures Entertainment вышел первый трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл» с Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом в главных ролях. Лента расскажет новую историю тайном организации, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле.

В этот раз агенты будут искать шпона, который скрывается в их рядах.