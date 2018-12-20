Вышел первый трейлер новых «Людей в черном» с Крисом Хемсвортом
На канале Sony Pictures Entertainment вышел первый трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл» с Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом в главных ролях. Лента расскажет новую историю тайном организации, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле.
В этот раз агенты будут искать шпона, который скрывается в их рядах.
Новый фильм сюжетно не связан с предыдущими картинами про агентов Джея и Кея, но существует с ними в одной киновселенной.
Премьера новых «Людей в черном» состоится 14 июня 2019 года.
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