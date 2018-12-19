Анна Меликян сняла короткометражку «Нежность» с Константином Хабенским

«В этом году я решила провести эксперимент и снять кино сама на айфон, так что выступила еще и оператором. Взяла друзей, мы поехали на два дня в Питер и сняли там легко и весело наш новый фильм "Нежность". Написали мы его вместе с Александром Цыпкиным», — рассказала Меликян.

Все собранные с показа деньги пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает онкобольным детям. Актер основал его после того, как его первая жена Анастасия скончалась от рака.