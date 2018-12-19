Анна Меликян сняла короткометражку «Нежность» с Константином Хабенским
В начале декабря Анна Меликян представила свою короткометражку «Нежность» на благотворительном вечере “Action!”. Фильм собрал рекордные 13 миллионов рублей. Главные роли в проекте исполнили Евгений Цыганов и Виктория Исакова. Константин Хабенский не появлялся в кадре лично, но выступал в роли рассказчика.
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«В этом году я решила провести эксперимент и снять кино сама на айфон, так что выступила еще и оператором. Взяла друзей, мы поехали на два дня в Питер и сняли там легко и весело наш новый фильм "Нежность". Написали мы его вместе с Александром Цыпкиным», — рассказала Меликян.
Все собранные с показа деньги пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает онкобольным детям. Актер основал его после того, как его первая жена Анастасия скончалась от рака.
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