Netflix купил права на сериал «Троцкий» с Хабенским

Американский стриминговый сервис Netflix выкупил права на трансляцию российского сериала «Троцкий», главную роль в котором играет Константин Хабенский. Об этом сообщает ТАСС.

Премьера сериала прошла в ноябре 2017 года. Сообщается, что американская компания сочла российское шоу потенциально интересным для телезрителей США.

Сериал «Троцкий» рассказывает о ключевых моментах биографии идеолога Льва Троцкого, а также о революции 1905 года, Октябрьском перевороте 1917 года, гражданской войне и других событиях. Картину показали по случаю столетия Октябрьской Революции.

В сериале также приняли участие Виктория Полторак, Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Сергей Гармаш.