Данила Козловский снимет исторический фильм на основе реальных событий

В настоящее время Козловский приступает к кастингу актерского состава. О будущей картине актер и режиссер говорит в общих чертах и не раскрывает детали замысла. «Это большая, сложная картина, довольно амбициозная по своим художественным и творческим задачам — гораздо сложнее, чем «Тренер», гораздо больше с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы. Фильм основан на реальных исторических событиях. Эта история эмоционально очень мне близка, ее хочется рассказать», — рассказывает Козловский.

При этом актер и режиссер отметил, что не ставит задачи создавать новаторское кино. «У меня нет такой задачи — делать что-то другое. У меня есть история, которая меня задевает, трогает, волнует. И мне хочется ее рассказать», — признался Козловский.