Данила Козловский снимет исторический фильм на основе реальных событий
Данила Козловский, российский актер и режиссер, ученик худрука петербургского МДТ Льва Додина и лауреат премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" рассказал о планах снять новый художественный фильм, основанный на реальных исторических событиях. Об этом Козловский сообщил в рамках Недели российского кино, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
В настоящее время Козловский приступает к кастингу актерского состава. О будущей картине актер и режиссер говорит в общих чертах и не раскрывает детали замысла. «Это большая, сложная картина, довольно амбициозная по своим художественным и творческим задачам — гораздо сложнее, чем «Тренер», гораздо больше с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы. Фильм основан на реальных исторических событиях. Эта история эмоционально очень мне близка, ее хочется рассказать», — рассказывает Козловский.
При этом актер и режиссер отметил, что не ставит задачи создавать новаторское кино. «У меня нет такой задачи — делать что-то другое. У меня есть история, которая меня задевает, трогает, волнует. И мне хочется ее рассказать», — признался Козловский.
Он также считает, что нет определенной формулы финансового успеха кинокартины. Свое представление об успешности ленты Козловский описал так: «Есть понятные вещи, что это должен быть живой, задевающий тебя эмоциональный сценарий, должна быть правильная команда, которая воплощает все художественные и производственные задачи, художественная группа во главе с режиссером и артистами, а также сильная команда продюсеров». Козловский считает, что во многом успех зависит от «элемента чуда», когда, по его словам, сделанная по канонам картина может не заслужить должного внимания, и наоборот.
На Неделе российского кино в Нью-Йорке Данила Козловский также поделился рассуждениями о своем перфекционизме по отношению к собственной работе на примере кинокартины «Тренер», вышедшей в прокат в апреле этого года. «Когда я снимал «Тренера», то просыпался и засыпал каждый раз с огромной долей сомнений - и в том, что я делаю, и в том, что мне предстоит делать. Даже сейчас, когда я уже дистанцировался от этой картины в силу того, что она живет своей жизнью и у меня есть возможность чуть более спокойно на нее смотреть со стороны, все равно я вижу какие-то ошибки, неточности. Понимаю, что некоторые вещи можно и нужно было делать по-другому. Но, с другой стороны, начиная анализировать, понимаю, что, может быть, ушла бы какая-то другая энергия, которая там есть», — рассказал Козловский. По его словам, кино — живой механизм, который зависит от каждого участника съемочного процесса.
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