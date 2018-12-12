Коротко: от «Аквамена» до «Хрусталя»

«Гринч» / The Grinch

Смотреть трейлер

Праздничная сказка от создателей «Зверопоя» и «Гадкий я». Как и всегда, Гринч (в озвучке Бенедикта Камбербэтча!) хочет одного: испортить Рождество и Новый год.

С 13 декабря