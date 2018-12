Коротко: от «Аквамена» до «Хрусталя»

«Почему мы креативны?» / Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma

Смотреть трейлер

Документальный фильм Германа Васке состоит из серии интервью знаменитых творцов: от Джима Джармуша, Дэвида Боуи и Умберто Эко до Марины Абрамович, Далай-ламы и Квентина Тарантино.

С 13 декабря