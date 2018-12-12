Коротко: от «Аквамена» до «Хрусталя»
Морской супергерой «Аквамен», приквел «Трансформеров», «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер и претендующий на «Оскар» от Белоруссии фильм «Хрусталь» – что посмотреть в кино на этих выходных.
«Аквамен» / Aquaman
Основанный на одноименной серии комиксов фильм о супергерое вселенной DC. Сын смотрителя маяка узнает, что его мать на самом деле – королева Атлантиды.
С 13 декабря
«Человек-паук: Через вселенные» / Spider-Man: Into the Spider-Verse
Анимационный ответ старту в прокате «Аквамена» от вселенной Marvel с посылом «Не Питером Паркером единым». Оказывается, в параллельных реальностях существует еще несколько Человек-пауков.
С 13 декабря
«Бамблби» / Bumblebee
Приквел франшизы о трансформерах (и первый фильм серии, снятый не Майклом Бэйем). Скрываясь от погони, Бамблби прячется на автомобильной свалке. Там его находит 17-летняя Чарли.
С 13 декабря
«Гринч» / The Grinch
Праздничная сказка от создателей «Зверопоя» и «Гадкий я». Как и всегда, Гринч (в озвучке Бенедикта Камбербэтча!) хочет одного: испортить Рождество и Новый год.
С 13 декабря
«Хрусталь»
Драмеди Дарьи Жук о внутренней и внешней свободе выдвинута на «Оскар» от Белоруссии. Диджей Веля (умница, красавица, ученица Дмитрий Брусникина и жена рэпера Хаски Алина Насибуллина) мечтает уехать в США.
С 13 декабря
«Счастливый Лазарь» / Lazzaro felice
Фильм Аличе Рорвахер получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. В небольшой итальянской деревне время остановилось. Местные жители, как рабы, принадлежат маркизе де Луна.
С 13 декабря
«Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество» / Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaup
Семейная сказка про рождественские приключения старика Петсона и предприимчивого кота Финдуса, основанная на знаменитой книжной франшизе.
С 13 декабря
«Почему мы креативны?» / Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma
Документальный фильм Германа Васке состоит из серии интервью знаменитых творцов: от Джима Джармуша, Дэвида Боуи и Умберто Эко до Марины Абрамович, Далай-ламы и Квентина Тарантино.
С 13 декабря
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