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Коротко: от «Аквамена» до «Хрусталя»

Морской супергерой «Аквамен», приквел «Трансформеров», «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер и претендующий на «Оскар» от Белоруссии фильм «Хрусталь» – что посмотреть в кино на этих выходных.

«Аквамен» / Aquaman

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Основанный на одноименной серии комиксов фильм о супергерое вселенной DC. Сын смотрителя маяка узнает, что его мать на самом деле – королева Атлантиды. 

С 13 декабря

«Человек-паук: Через вселенные» / Spider-Man: Into the Spider-Verse

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Анимационный ответ старту в прокате «Аквамена» от вселенной Marvel с посылом «Не Питером Паркером единым». Оказывается, в параллельных реальностях существует еще несколько Человек-пауков.

С 13 декабря

«Бамблби» / Bumblebee

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Приквел франшизы о трансформерах (и первый фильм серии, снятый не Майклом Бэйем). Скрываясь от погони, Бамблби прячется на автомобильной свалке. Там его находит 17-летняя Чарли.

С 13 декабря

«Гринч» / The Grinch

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Праздничная сказка от создателей «Зверопоя» и «Гадкий я». Как и всегда, Гринч (в озвучке Бенедикта Камбербэтча!) хочет одного: испортить Рождество и Новый год. 

С 13 декабря

«Хрусталь»

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Драмеди Дарьи Жук о внутренней и внешней свободе выдвинута на «Оскар» от Белоруссии. Диджей Веля (умница, красавица, ученица Дмитрий Брусникина и жена рэпера Хаски Алина Насибуллина) мечтает уехать в США. 

С 13 декабря

«Счастливый Лазарь» / Lazzaro felice

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Фильм Аличе Рорвахер получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. В небольшой итальянской деревне время остановилось. Местные жители, как рабы, принадлежат маркизе де Луна.

С 13 декабря

«Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество» / Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaup

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Семейная сказка про рождественские приключения старика Петсона и предприимчивого кота Финдуса, основанная на знаменитой книжной франшизе. 

С 13 декабря

«Почему мы креативны?» / Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma

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Документальный фильм Германа Васке состоит из серии интервью знаменитых творцов: от Джима Джармуша, Дэвида Боуи и Умберто Эко до Марины Абрамович, Далай-ламы и Квентина Тарантино. 

С 13 декабря

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