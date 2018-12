В пятом сезоне «Черного зеркала» сыграет Майли Сайрус

В одной из серий нового сезона сериала «Черное зеркало» сыграет певица Майли Сайрус. Информацию об этом она подтвердила в интервью радиоведущему Говарду Стерну. До этого ее видели на съемочной площадке шоу в Южной Африке.

Знаменитость рассказала, что для нее опыт съемок оказался «странным», а сам сериал — «мрачным и даже жутким».

Пятый сезон сериала-антиутопии выйдет на Netflix с 28 декабря. Первая ссерия получит название «Бармаглот» («Bandersnatch»). Это название стихотворения из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

Ранее автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер сообщил о выпуске одноименной книжной антологии. Печатная версия событий, описываемых в шоу, выйдет в виде трех томов, каждый из которых будет представлять собой отдельную повесть. Над первым томом будут трудиться Кори Доктороу («Down and Out in the Magic Kingdom»), Клэр Норт («Пятнадцать жизней Гарри Огаста») и Сильвен Невель («Sleeping Giants»).

Напомним, «Черное зеркало» представляет собой антологию, в которой эпизоды не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. Их объединяет только общая тема — сатира на тот образ жизни, что распространён в современном техногенном обществе. Главной темой сериала является влияние технологического прогресса на человеческие отношения.