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Умер Николай Караченцов

В реанимации 62-й московской больницы от остановки сердца скончался народный артист России Николай Караченцов. 27 октября актеру исполнилось бы 74 года. 

Караценцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников его направили по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола. Снялся в десятках фильмов: «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Приключения Электроника». На его счету много театральных работ, самая известная из которых — роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль стал визитной карточкой театра «Ленком».

 

В 2005 года он попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.


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