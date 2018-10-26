Умер Николай Караченцов

В реанимации 62-й московской больницы от остановки сердца скончался народный артист России Николай Караченцов. 27 октября актеру исполнилось бы 74 года.

Караценцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников его направили по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола. Снялся в десятках фильмов: «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Приключения Электроника». На его счету много театральных работ, самая известная из которых — роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль стал визитной карточкой театра «Ленком».