Антон Малышев покинул пост исполнительного директора Фонда кино

Антон Малышев, исполнительный директор Фонда кино, ушел в отставку. Об этом сообщает Интерфакс. «Я ухожу из Фонда кино. Есть распоряжение правительства», — прокомментировал Малышев на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что новый руководитель еще не назначен.