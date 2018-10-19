Антон Малышев покинул пост исполнительного директора Фонда кино
Антон Малышев, исполнительный директор Фонда кино, ушел в отставку. Об этом сообщает Интерфакс. «Я ухожу из Фонда кино. Есть распоряжение правительства», — прокомментировал Малышев на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что новый руководитель еще не назначен.
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Фото с личной страницы Антона Малышева на Facebook
Антон Малышев занимал пост исполнительного директора более пяти лет. При его руководстве была налажена работа системы электронных билетов, в малых городах открылись сотни кинозалов, а доля российского кино на рынке достигла рекордных 30%.
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Андрей Малышев, Илья Хотиненко, Антон Малышев. Премьера фильма "Контракт на любовь" в к/к "Октябрь" (09.01.2008). Фото: Кино-театр.ру
По информации «Медузы», вечером 18 сентября стало известно, что министр культуры Владимир Мединский предложил назначить на освободившийся пост руководителя Музея кино Ларису Солоницыну. Их источники также сообщают, что у Мединского с Малышевым имелся давний конфликт из-за дат двух релизов — ленты «Салют-7» и «Время первых».
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