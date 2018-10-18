Евгений Цыганов: «Поковыряться в личной жизни многим интереснее, чем смотреть мои работы в театре и кино»

А что для тебя независимость, свобода? Семья, дети могут помешать свободе?

У меня большая семья, для меня это источник силы. Я благодарен судьбе за то, что пришел к пониманию этого. Мне интересно жить — в первую очередь потому, что мне интересно наблюдать за тем, как растут мои дети, участвовать в их воспитании и воспитываться благодаря им.

Есть что-то, чему бы ты хотел научиться?

Отдавать, ничего не требуя взамен.

В самом начале сезона ты сыграл доктора Чебутыкина в премьере «Три сестры. Я вас не помню собственно…» Юрия Погребничко — в постановку театра «Около дома Станиславского» ты ввелся стремительно. Как это получилось?

За несколько дней до открытия сезона мне позвонил Юрий Николаевич, с которым мы не так давно познакомились, и предложил роль. Я сказал, что в эти несколько чисел я свободен, а дальше не готов гарантировать. На что он ответил: «Ты сыграй сейчас, а потом — ну, будет как будет». Мне такая позиция очень понравилась, как говорил мой мастер Петр Наумович Фоменко, «главное — ввязаться в драку, а там посмотрим».