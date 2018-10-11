Фоторепортаж: съемки сериала о Екатерине II с Хелен Миррен в Петербурге
В Петербурге стартовали съемки исторического сериала американского телеканала HBO о русской императрице Екатерине II. Главную роль в сериале играет британская оскароносная актриса Хелен Миррен.
Пользователи сети и случайные свидетели съемочного процесса выкладывают в сеть фотографии.
По их словам, центр города даже припорошили искусственным снегом для создания зимнего антуража.
Сюжет будет посвящен последним годам правления императрицы и ее отношениям с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, которые «вместе выступили в роли архитекторов современной России».
Режиссером проекта стал Филипп Мартин, известный по фильму «Хокинг» и сериалу «Корона» о королеве Елизавете, за роль которой, к слову, Миррен получила «Оскар». Помимо британской актрисы в сериале снимаются Джейсон Кларк в роли Потемкина, Джозеф Куинн в роли Павла I, Рори Киннер в роли министра Никиты Панина.
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