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Фоторепортаж: съемки сериала о Екатерине II с Хелен Миррен в Петербурге

В Петербурге стартовали съемки исторического сериала американского телеканала HBO о русской императрице Екатерине II. Главную роль в сериале играет британская оскароносная актриса Хелен Миррен. 

Пользователи сети и случайные свидетели съемочного процесса выкладывают в сеть фотографии. 

По их словам, центр города даже припорошили искусственным снегом для создания зимнего антуража. 

Сюжет будет посвящен последним годам правления императрицы и ее отношениям с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, которые «вместе выступили в роли архитекторов современной России». 

Режиссером проекта стал Филипп Мартин, известный по фильму «Хокинг» и сериалу «Корона» о королеве Елизавете, за роль которой, к слову, Миррен получила «Оскар». Помимо британской актрисы в сериале снимаются Джейсон Кларк в роли Потемкина, Джозеф Куинн в роли Павла I, Рори Киннер в роли министра Никиты Панина.

Ранее HBO опубликовал первый кадр из шоу с актрисой в роли императрицы.


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