«Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист премии «Оскар»!

«Собибор» Константина Хабенского попал в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», сообщает «Интерфакс».

Помимо дебютной режиссерской работы Хабенского в число претендентов на «Оскар» в этой номинации вошли «Рома» Альфонсо Куарона (Мексика), «Донбасс» Сергея Лозницы (Украина), «Холодная война» Павла Павликовского (Польша), «Догман» Маттео Гарроне (Италия) и другие ленты. Шорт-лист «Оскара»-2019 будет объявлен 22 января. Церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.

Российский оскаровский комитет выдвинул военную драму Хабенского на «Оскар» 10 сентября. Картина — дебютная режиссерская работа актера. В основе сюжета лежит реальная история о побеге заключенных из одноименного концлагеря на территории Польши. В 1943 году пленный лейтенант советской армии Александр Печерский организовал восстание, в результате которого удалось сбежать сотням заключенных. Это было единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти: 300 заключенным удалось скрыться в лесу.

Константин Хабенский сыграл роль лейтенанта, а Кристофер Ламберт — коменданта лагеря и обершарфюррера СС Карла Френцеля. Также в фильме снимались Мария Кожевникова («Батальонъ»), Михалина Ольшанска («Матильда»), Филипп Рейнхардт («Сталинград»).