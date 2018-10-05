Что смотреть в кино на этой неделе?
Мюзикл с Леди Гагой в роли начинающей певицы «Звезда родилась», дебютные «Кислота» Александра Горчилина и «На районе» Ольги Зуевой, а также триумфатор Каннского кинофестиваля «Черный клановец» Спайка Ли – что посмотреть в кино на этой неделе.
«Веном» / Venom
Попытка компании Sony заигрывать с персонажами Marvel (у них есть права на нескольких) и создать свою киновселенную. В журналиста Эдди (Том Харди) вселяется симбиот.
С 4 октября
«Звезда родилась» / A Star Is Born
Мюзикл Брэдли Купера с ним же и Леди Гагой в главных ролях. Певица настояла, чтобы все композиции в фильме были записаны вживую.
С 4 октября
«На районе»
Как режиссера Ольгу Зуеву волнуют опасные игры парней под тридцать Кисы (Данила Козловский) и Вовы (Илья Маланин). Бонус – в фильме есть девичий хор, поющий «Creep» Radiohead, а Данила зачитает рэп.
С 4 октября
«Кислота»
В фильме Александра Горчилина наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения, а сепарация от родителей — непониманием, что ты можешь дать миру, кроме зарядки от айфона.
С 4 октября
«Черный клановец» / BlacKkKlansman
Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, драмеди Спайка Ли с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Адамом Драйвером. Чернокожий полицейский и его белый напарник-еврей пытаются внедриться в Ку-Клукс-Клан.
С 4 октября
«Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю» / Doctor Who: The Woman Who Fell to Earth
Триумф феминизма – фильм с женщиной в роли Доктора Кто – выходит в российский прокат. Правда, всего на два дня и лишь в некоторых городах.
7, 8 октября
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.