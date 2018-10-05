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Что смотреть в кино на этой неделе?

Мюзикл с Леди Гагой в роли начинающей певицы «Звезда родилась», дебютные «Кислота» Александра Горчилина и «На районе» Ольги Зуевой, а также триумфатор Каннского кинофестиваля «Черный клановец» Спайка Ли – что посмотреть в кино на этой неделе.

«Веном» / Venom

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Попытка компании Sony заигрывать с персонажами Marvel (у них есть права на нескольких) и создать свою киновселенную. В журналиста Эдди (Том Харди) вселяется симбиот.

С 4 октября

«Звезда родилась» / A Star Is Born

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Мюзикл Брэдли Купера с ним же и Леди Гагой в главных ролях. Певица настояла, чтобы все композиции в фильме были записаны вживую.

С 4 октября

«На районе»

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Как режиссера Ольгу Зуеву волнуют опасные игры парней под тридцать Кисы (Данила Козловский) и Вовы (Илья Маланин). Бонус – в фильме есть девичий хор, поющий «Creep» Radiohead, а Данила зачитает рэп.

С 4 октября

«Кислота»

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В фильме Александра Горчилина наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения, а сепарация от родителей — непониманием, что ты можешь дать миру, кроме зарядки от айфона.

С 4 октября

«Черный клановец» / BlacKkKlansman

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Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, драмеди Спайка Ли с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Адамом Драйвером. Чернокожий полицейский и его белый напарник-еврей пытаются внедриться в Ку-Клукс-Клан.

С 4 октября

«Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю» / Doctor Who: The Woman Who Fell to Earth

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Триумф феминизма – фильм с женщиной в роли Доктора Кто – выходит в российский прокат. Правда, всего на два дня и лишь в некоторых городах.

7, 8 октября

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