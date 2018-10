Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Черного зеркала», где сюжетом будут управлять зрители

Пятый сезон «Черного зеркала» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в декабре 2018 года. Точная дата выхода новых серий шоу пока не сообщается, но известно, что один из эпизодов станет интерактивным: зрители сами будут управлять сюжетом и выбирать концовку.

Netflix планирует внедрить функцию интерактива в другие свои проекты, пишет Bloomberg, и, возможно, заняться экранизациями видеоигр.

Ранее автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер сообщил о выпуске одноименной книжной антологии. Печатная версия событий, описываемых в шоу, выйдет в виде трех томов, каждый из которых будет представлять собой отдельную повесть. Над первым томом будут трудиться Кори Доктороу («Down and Out in the Magic Kingdom»), Клэр Норт («Пятнадцать жизней Гарри Огаста») и Сильвен Невель («Sleeping Giants»).

Напомним, «Черное зеркало» представляет собой антологию, в которой эпизоды не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. Их объединяет только общая тема — сатира на тот образ жизни, что распространён в современном техногенном обществе. Главной темой сериала является влияние технологического прогресса на человеческие отношения.