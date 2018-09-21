Коротко: от Джонни Инглиша до Марии Каллас
Докудрама о великой оперной диве «Мария до Каллас», триллер с Эмбер Херд, Карой Делевинь и Лили Коул «Лондонские поля», а также Роуэн Аткинсон в роли придурковатого сотрудника спецслужб в фильме «Агент Джонни Инглиш 3.0» – что посмотреть в кино на этой неделе.
«Лондонские поля» / London Fields
Автор «Елизаветы» дебютирует в жанре триллера историей роковой красотки с даром ясновидения (Эмбер Херд). Бонус – участие в фильме Кары Делевинь и Лили Коул.
С 20 сентября
«Простая просьба» / A Simple Favor
Основанный на романе-бестселлере триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Новая подруга Стефани бесследно пропадает, попросив ее о небольшом одолжении.
С 20 сентября
«Мария до Каллас» / Maria by Callas
Пронзительная докудрама Тома Вольфа об одной из величайших оперных див в истории музыки – озвучила Марию Каллас в картине Фанни Ардан.
С 20 сентября
«Мастерская»
Документальная лента о знаменитой мастерской дебютов экспериментального фильма, созданной в 1988 году в Ленинграде кинорежиссером Алексеем Юрьевичем Германом.
С 20 сентября
«Агент Джонни Инглиш 3.0» / Johnny English Strikes Again
Актер Роуэн Аткинсон вернется к образу британского суперагента из пародийной саги. На этот раз чтобы спасти спецслужбы родной Великобритании от хакерских атак.
С 20 сентября
«Бои без правил» / A Prayer Before Dawn
Звезда сериала «Острые козырьки» Джо Коул играет боксер из Ливерпуля, который участвует в жестоких схватках в тайской тюрьме.
С 20 сентября
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