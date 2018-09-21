Коротко: от Джонни Инглиша до Марии Каллас

Докудрама о великой оперной диве «Мария до Каллас», триллер с Эмбер Херд, Карой Делевинь и Лили Коул «Лондонские поля», а также Роуэн Аткинсон в роли придурковатого сотрудника спецслужб в фильме «Агент Джонни Инглиш 3.0» – что посмотреть в кино на этой неделе.