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Коротко: от Джонни Инглиша до Марии Каллас

Докудрама о великой оперной диве «Мария до Каллас», триллер с Эмбер Херд, Карой Делевинь и Лили Коул «Лондонские поля», а также Роуэн Аткинсон в роли придурковатого сотрудника спецслужб в фильме «Агент Джонни Инглиш 3.0»  – что посмотреть в кино на этой неделе.

«Лондонские поля» / London Fields

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Автор «Елизаветы» дебютирует в жанре триллера историей роковой красотки с даром ясновидения (Эмбер Херд). Бонус – участие в фильме Кары Делевинь и Лили Коул.

С 20 сентября

«Простая просьба» / A Simple Favor

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Основанный на романе-бестселлере триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Новая подруга Стефани бесследно пропадает, попросив ее о небольшом одолжении.

С 20 сентября

«Мария до Каллас» / Maria by Callas

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Пронзительная докудрама Тома Вольфа об одной из величайших оперных див в истории музыки – озвучила Марию Каллас в картине Фанни Ардан.

С 20 сентября

«Мастерская»

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Документальная лента о знаменитой мастерской дебютов экспериментального фильма, созданной в 1988 году в Ленинграде кинорежиссером Алексеем Юрьевичем Германом.

С 20 сентября

«Агент Джонни Инглиш 3.0» / Johnny English Strikes Again

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Актер Роуэн Аткинсон вернется к образу британского суперагента из пародийной саги. На этот раз чтобы спасти спецслужбы родной Великобритании от хакерских атак.

С 20 сентября

«Бои без правил» / A Prayer Before Dawn

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Звезда сериала «Острые козырьки» Джо Коул играет боксер из Ливерпуля, который участвует в жестоких схватках в тайской тюрьме.

С 20 сентября

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