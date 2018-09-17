Вышел второй трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»

Вышел второй трейлер триллера «Девушка, которая застряла в паутине» — экранизации одноименной книги шведского писателя Давида Лагеркранца и сиквела «Девушки с татуировкой дракона» Дэвида Финчера. Режиссером картины выступил Феде Альварес, главную роль исполнила британская актриса Клер Фой, известная по роли молодой королевы Елизаветы II в сериале «Корона».

Сюжет новой картины рассказывает о хакере Лисбет Саландер, которая выслеживает мужчин, обижающих женщин. Как говорится в официальном описании фильма, Саландер и журналист Микаэль Блумквист (Сверрир Гуднасон) «оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников».

Картина выходит в российский прокат 8 ноября.