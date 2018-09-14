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Коротко: новый «Хищник» против феминистского вестерна

Сценарист всех частей «Смертельного оружия» пытается вдохнуть новую жизнь в инопланетную франшизу, Риналь Мухаметов играет человека с ДЦП, а Миа Васиковска доказывает, что даже на Диком Западе девушки не жаждали, чтобы их спас принц – что посмотреть в кино на этой неделе.

«Хищник» / The Predator

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Перезапуск знаменитой франшизы о кровожадном инопланетном захватчике – бороться с пришельцем будут бравый снайпер (Бойд Холбрук), его сын с аутизмом (Джейкоб Тремблей) и красотка-биолог (Оливия Манн).

С 13 сентября

«Временные трудности»

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Вольный байопик бизнес-коуча с ДЦП Аркадия Цукера. В фильме его зовут Александр Ковалев, а играет – Риналь Мухаметов.

С 13 сентября

«Девица» / Damsel

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Обаятельная феминистическая комедия про Дикий Запад с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской.

С 13 сентября

«Кусама: Бесконечные миры» / Kusama: Infinity

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Документальное жизнеописание творческого метода одной из самых продаваемых и известных художниц мира Яёи Кусамы.

С 13 сентября

«Бельканто» / Bel Canto

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В экранизации бестселлера Энн Пэтчетт Джулианнна Мур играет известную оперную певицу, которую захватывают в заложники на светском приеме.

С 13 сентября

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