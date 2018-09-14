Коротко: новый «Хищник» против феминистского вестерна
Сценарист всех частей «Смертельного оружия» пытается вдохнуть новую жизнь в инопланетную франшизу, Риналь Мухаметов играет человека с ДЦП, а Миа Васиковска доказывает, что даже на Диком Западе девушки не жаждали, чтобы их спас принц – что посмотреть в кино на этой неделе.
«Хищник» / The Predator
Перезапуск знаменитой франшизы о кровожадном инопланетном захватчике – бороться с пришельцем будут бравый снайпер (Бойд Холбрук), его сын с аутизмом (Джейкоб Тремблей) и красотка-биолог (Оливия Манн).
С 13 сентября
«Временные трудности»
Вольный байопик бизнес-коуча с ДЦП Аркадия Цукера. В фильме его зовут Александр Ковалев, а играет – Риналь Мухаметов.
С 13 сентября
«Девица» / Damsel
Обаятельная феминистическая комедия про Дикий Запад с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской.
С 13 сентября
«Кусама: Бесконечные миры» / Kusama: Infinity
Документальное жизнеописание творческого метода одной из самых продаваемых и известных художниц мира Яёи Кусамы.
С 13 сентября
«Бельканто» / Bel Canto
В экранизации бестселлера Энн Пэтчетт Джулианнна Мур играет известную оперную певицу, которую захватывают в заложники на светском приеме.
С 13 сентября
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