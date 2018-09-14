Коротко: новый «Хищник» против феминистского вестерна

Сценарист всех частей «Смертельного оружия» пытается вдохнуть новую жизнь в инопланетную франшизу, Риналь Мухаметов играет человека с ДЦП, а Миа Васиковска доказывает, что даже на Диком Западе девушки не жаждали, чтобы их спас принц – что посмотреть в кино на этой неделе.