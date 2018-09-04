Синоптики предупреждают о грозах в Петербурге 4 сентября
Специалисты Северо-Западного гидрометцентра обещают 4 сентября в Петербурге кратковременные дожди и грозы.
Столбик термометра днем будет держаться на уровне 20-22 градусов, атмосферное давление будет понижаться.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал теплый сентябрь: весь первый осенний месяц, по его прогнозам, будет радовать петербуржцев хорошей погодой. Помимо этого петербургское лето-2018 вошло в десятку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой.
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