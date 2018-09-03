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Сергей Безруков, Полина Гагарина и Леонид Агутин в первом трейлере «Заповедника» Довлатова

Появился первый трейлер «Заповедника» — режиссерской работы Анной Матисон по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова. Главную роль в картине исполнил Сергей Безруков. 

Сюжет фильма разворачивается в наше время. Главный герой в исполнении Сергея Безрукова — рок-музыкант Константин, (а не писатель, как было в повести). От отчаяния он отправляется в заповедник  «Михайловское».
 
Помимо Безрукова в «Заповеднике» играют Евгения Крегжде, Александр Семчев, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Дмитрий Хрусталев, Полина Гагарина и Леонид Агутин. Премьера картины ожидается 6 декабря. 
 

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