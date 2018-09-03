Сергей Безруков, Полина Гагарина и Леонид Агутин в первом трейлере «Заповедника» Довлатова

Появился первый трейлер «Заповедника» — режиссерской работы Анной Матисон по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова. Главную роль в картине исполнил Сергей Безруков.



Сюжет фильма разворачивается в наше время. Главный герой в исполнении Сергея Безрукова — рок-музыкант Константин, (а не писатель, как было в повести). От отчаяния он отправляется в заповедник «Михайловское».

Помимо Безрукова в «Заповеднике» играют Евгения Крегжде, Александр Семчев, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Дмитрий Хрусталев, Полина Гагарина и Леонид Агутин. Премьера картины ожидается 6 декабря.