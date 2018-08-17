Фильм «Непрощенный»: как Дмитрий Нагиев вернулся к драматическим ролям
На закрытии фестиваля «Окно в Европу» показали картину «Непрощенный» Сарика Андреасяна. В ней актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые за 20 лет – со времен телефильма «Чистилище» Александра Невзорова – играет трагическую роль. Точно и без фальши он перенес на экран реальную историю Виталия Калоева – инженера-строителя, вся семья которого погибла в авиакатастрофе над Боденским озером из-за ошибки диспетчера.
Дмитрий Нагиев: «Когда ты снимаешь "Великого шоумена", можешь позволить себе придумывать. История Виталия Калоева страшна и точна в деталях – здесь и убирать что-то было глупо, и добавлять – бессмысленно. Питаю надежду, что актерски работа удалась. Конечно, не полностью, но мне не стыдно – я сделал все, что на тот момент мог».
Дмитрий Нагиев: «Когда я получил сценарий, первый вопрос, который я задал Сарику: "А ты уверен, что это я?" Клише и амплуа приклеиваются, и недальновидные или не очень смелые режиссеры боятся приглашать артиста с комедийным прошлым».
Сарик Андреасян: «Каждый съемочный день на такой картине – это сложно. Попробуй выйти на мороз в минус 30, чтобы еще и сыграть и жизнь, и слезы, и любовь! После смены чувствуешь, будто постарел на несколько лет».
Сарик Андреасян: «С "Непрощенным" я точно понимал, что хочу сказать каждой сценой, и был уверен: главную роль обязан играть Дмитрий – у него все получится. Помню, как в моем детстве показывали по телевидению фильм "Чистилище" Александра Невзорова. Меня поразило, как там играл Нагиев. Когда я рассказал ему об этом, он ответил: "Ну ты же не Невзоров!" Меня это не оскорбляет. Тоже понимаю, что я не Невзоров, и это мотивация быть лучше, чем обо мне думают».
Дмитрий Нагиев: «Я совершенно случайно на одном из кинофестивалей сидел рядом с Олегом Ивановичем Янковским – мы смотрели какой-то фильм. Во время сеанса он наклонился ко мне и сказал, что почему-то мерилом серьезного кино в нашей стране стала скука. Мы сняли страшное и трагичное кино, но оно нескучное. И для меня это очень важно».
Фото: архивы пресс-служб, Александра Березовская
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.