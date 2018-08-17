Фильм «Непрощенный»: как Дмитрий Нагиев вернулся к драматическим ролям

Сарик Андреасян: «С "Непрощенным" я точно понимал, что хочу сказать каждой сценой, и был уверен: главную роль обязан играть Дмитрий – у него все получится. Помню, как в моем детстве показывали по телевидению фильм "Чистилище" Александра Невзорова. Меня поразило, как там играл Нагиев. Когда я рассказал ему об этом, он ответил: "Ну ты же не Невзоров!" Меня это не оскорбляет. Тоже понимаю, что я не Невзоров, и это мотивация быть лучше, чем обо мне думают».