«Игра престолов» закончилась свадьбой для Джона Сноу
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Фото: Gettyimages.com, Splash
Звезды «Игры престолов», Кит Харрингтон и Роуз Лесли, игравшие влюбленных в друг друга Джона Сноу и одичалую Игритт, поженились. Церемония состоялась 23 июня в Шотландии, в родовом замке Лесли в Абердиншире. На торжестве присутствовали экранные сестры Джона Сноу – Санса и Арья – актрисы Софи Тернер с Мейси Уильямс, а также Питер Динклейдж и Эмилия Кларк – исполнители роли Тириона Ланнистера и Дейенерис Таргариен.
Новобрачные познакомились на съемках «Игры престолов» в 2012 году. По сюжету, Джон Сноу полюбил одичалую Игритт, когда был «под прикрытием» за Стеной. Они влюбились в друг друга, а Джон нарушил ради нее обет. Многие зрители запомнили Игритт по часто повторяемой и ставшей мемом фразе «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Вместе они были недолго – одичалую ждала смерть. Но любовь штука внезапная, и пара стала встречаться и в реальности. Официально это стало известно только в 2016 году, а решение о свадьбе было оглашено прошлой осенью.
Напомним, что «Игра престолов», снятая по циклу романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина, – один из самых успешных проектов на телевидении и самый дорогостоящих в жанре фентези. Финальный восьмой сезон выйдет в апреле 2019 года «продолжительными сериями».
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По материалам «Фонтанка.ру»
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