«Игра престолов» закончилась свадьбой для Джона Сноу

Новобрачные познакомились на съемках «Игры престолов» в 2012 году. По сюжету, Джон Сноу полюбил одичалую Игритт, когда был «под прикрытием» за Стеной. Они влюбились в друг друга, а Джон нарушил ради нее обет. Многие зрители запомнили Игритт по часто повторяемой и ставшей мемом фразе «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Вместе они были недолго – одичалую ждала смерть. Но любовь штука внезапная, и пара стала встречаться и в реальности. Официально это стало известно только в 2016 году, а решение о свадьбе было оглашено прошлой осенью.