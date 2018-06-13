Елизавета Боярская: «Часто я отказываюсь от роли, сталкиваясь с неправдой»

Каренина в вашей трактовке очевидно перекликается с другой важнейшей героиней русской литературы XIX века — Катериной Львовной Измайловой, которую вы сыграли в московском ТЮЗе у Камы Гинкаса незадолго до начала съемок у Шахназарова.

По сути, я могу поставить в этот ряд и Варвару, которую играю у Льва Додина в «Братьях и сестрах» Федора Абрамова. Катерина Львовна, конечно, более утрированный вариант, но все это женщины, которые умеют чувствовать наотмашь.

Новые роли в Малом драматическом театре вы репетируете годами. Этот опыт помогает или мешает съемкам в сериалах с их промышленными темпами?

Часто бывает, приходя на пробы, ты получаешь один-единственный листочек текста — не понимая, что происходило с персонажем до этой сцены и что с ним случится после. Вот вам десять слов, говорят, сыграйте! Но когда у тебя впереди шестнадцать, двенадцать, да хоть и восемь серий, роль необходимо тщательно простраивать — и не важно, снимаешься ты в «Анне Карениной» или в «Улицах разбитых фонарей». Я отвечаю за себя — а значит, должна работать по полной. К примеру, недавно я снималась в сериале «Ворона» — выйдет осенью на НТВ. Было очень здорово! Режиссеры — молодые талантливые ребята — Евгений Сосницкий и Ольга Ангелова, они же писали сценарий. Это было редкое везение: детектив, я играю следователя — интересная, многослойная героиня. Двенадцать серий — копать и копать. Я нашла в Следственном комитете девушку с той же должностью, которая работает в том же отделе, что и моя Анна Воронцова, «Ворона». Мы много разговаривали, в том числе и о вполне бытовых вещах: как проходят ночные дежурства, кто главный, когда они приезжают на место преступления, — следователь или судмедэксперт? Я должна была понять, из чего складывается жизнь героини, — набрав этот багаж, проработав роль с режиссерами и самостоятельно, мне, конечно, было легче распределиться внутри раздерганного графика съемок. Если бы этого скелета не было, приходилось бы сложно: мы работали в крайне сжатые сроки, с большой, что называется, выработкой, с разным разбросом сцен.