Вышел документальный фильм об истории российского баттл-рэпа

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали документальный фильм об истории русского баттл-рэпа «Баттл», который снимался в Петербурге блогером Мастридером. На YouTube фильма еще нет.

Режиссером картины стал Антон Давыдов. «Баттл» планируют отправить на международные фестивали документального кино.

В фильме показаны интервью со Славой КПСС (Гнойным), Замаем, Noize MC, Витей СД, и Гарри Топором.

Ранее был опубликован трейлер к фильму.