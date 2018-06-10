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Вышел документальный фильм об истории российского баттл-рэпа

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали документальный фильм об истории русского баттл-рэпа «Баттл», который снимался в Петербурге блогером Мастридером. На YouTube фильма еще нет. 

Режиссером картины стал Антон Давыдов. «Баттл» планируют отправить на международные фестивали документального кино. 

В фильме показаны интервью со Славой КПСС (Гнойным), Замаем, Noize MC, Витей СД, и Гарри Топором. 

Ранее был опубликован трейлер к фильму.

 


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