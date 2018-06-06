25 самых ожидаемых сериалов этого лета

«Касл-Рок»

Самое важное событие летнего сезона – и не только для многомиллионой армии поклонников романов короля ужасов Стивена Кинга. Сериал будет строиться по принципу антологии, но все события сценария, написанного по мотивам разных романов писателя (в числе которых «Куджо», «Рита Хэйворт и побег из Шоушенка», «Темная половина», «Нужные вещи» и другие), будут происходить в вымышленном небольшом городке Касл-Рок в штате Мэн. Известно, что первый сезон будет об адвокате, который защищает приговоренных к смертной казни. А канал Hulu выложит в сеть сразу три первых эпизода. Стоит добавить лишь один факт: команду продюсеров возглавляет Джей Джей Абрамс, который навсегда останется в истории как автор головоломки «Остаться в живых».

С 25 июля