25 самых ожидаемых сериалов этого лета
Антология по романам Стивена Кинга, новое телешоу от создателя «Большой маленькой лжи», фэнтези-хит про девушку-оборотня и Нью-Йорк времен сексуальной революции – выбрали сериалы, которые вы будете смотреть в сезон отпусков.
Премьеры
«Наследники»
Семейная сага в современном интерьере на HBO. Шоураннер Джесси Армстронг, приложивший руку у политической сатире «В гуще событий» и антиутопическому сериалу о диктатуре технологий «Черное зеркало» обратился к традиционным ценностям. Перед нами вымышленное семейство Роев, владеющих медиа-империей. Дряхлый деспот-отец, несчастная мать на антидепрессантах и трое детей – тоже далеких от душевного благополучия. По всей видимости, ожидается растянутая на много сезонов история.
С 3 июня
«Поза»
Новое творение Райане Мерфи, известного благодаря «Американской истории ужасов» и «Вражде». Действие происходит в Нью-Йорке середины 1980-х на фоне становления бизнес-конгломерата нынешнего президента США Дональда Трампа. «Поза» - многофигурный пазл, а среди в основном гомосексуальных и бисексуальных героев – гламурные персонажи, литературная и музыкальная богема, а также множество draq queens в ослепительных нарядах.
С 4 июня
«Диетлэнд»
Злая феминистская комедия на канале AMC показывает неприглядные закулисные подробности работы в индустрии красоты, сериал про мотивам бестселлера Сарай Уолкер о сексуальных домогательствах и загадочных смертях. Главная героиня, амбициозная полная журналистка, устраивается гострайтером к главной редактриссе глянцевого журнала. Много подробностей про изнуряющие диеты, черного юмора и очевидных параллелей с «харрасмент-гейтом», который сотряс Голливуд в прошлом году.
С 4 июня
«Кондор»
Телеадаптция знаменитого триллера 1975 года с Робертом Редфордом, хотя официально: одноименного романа Джеймса Грейди. Новая шпионская классика: молодой оперативник ЦРУ обнаруживает всех коллег убитыми и должен теперь не только оправдать себя, но и уберечь жизнь от убийц. Заговор, террористы и порочные госчиновники – все, что нужно для сериала о спецслужбах. Кроме того, в «Кондоре» снялись Уильям Херт, Мира Сорвино и Брендон Фрэйзер.
С 6 июня
«Плащ и кинжал»
Еще один сериал по супергеройским комиксам империи Marvel, а конкретнее – спин-офф «Капитана Америки». Но комиксовую однозначность тут смешали с тинейджерской мелодрамой. Главные герои – 17-летние бостонские старшеклассники. Тайрон из небогатой семьи, владеет телепортацией и телекинезом, а еще умеет поглощать чужие жизненные силы. Тэнди, дочь супермодели и бизнесмена, способна силой мысли создавать некие «кинжалы света», которые могут не только разить, но и исцелять.
С 7 июня
«Американка»
Довольно неожиданная драмеди на тему «сильная женщина плачет у окна». На экран возвращается Алисия Сильверстоун – недооцененная актриса, памятная по провальной роли Batgirl в «Бэтмене и Робине» и отличным образам в клипах (мини-фильмах по сути) группы Aerosmith. В «Американке», также весьма феминистском сериале, Алисия играет 40-летнюю домохозяйку из Беверли-Хиллс середины 1970-х, которую бросил муж с двумя детьми, кучей долгов и тающим призраком роскошной жизни. Подруг героини, помогающих начать жизнь с нуля, играют Мина Сувари и Дженнифер Бартельс.
С 7 июня
«Странный ангел»
Биографическая драма о чрезвычайно неординарном человеке по роману Джорджа Пендла (этот нон-фикшн-текст тоже вскоре выйдет в русском переводе). Джек Парсонс – химик и инженер, ставший в 1930-х одним из отцов американского ракетостроения. Но также он самый знаменитый и загадочный адепт культа, разработанного сатанистом Алистером Кроули, участвовавший в оккультных обрядах и ритуальных оргиях. В главной роли – неотразимый британец Руперт Френд, знакомый по сериалу «Родина», где актер играл агента ФБР с темным прошлым Питера Куинна.
С 14 июня
«Голиаф»
Изощренный процедурал онлайн-сервиса Amazon об адвокате, который защищает в судах клиентов, не способных заплатить за его услуги. Главная приманка тут, - конечно, выдающийся актер Билли Боб Торнтон, вернувшийся на телеэкран после феерической роли убийцы в первом и лучшем сезоне «Фарго».
C 15 июня
«Йеллоустоун»
И снова семейная драма, на сей раз от сериального подразделения студийного голливудского гиганта Paramount. Кевин Костнер играет главу клана Даттонов, владеющих огромным ранчо на границе национального заповедника и большой идейской резервации. Он с сыновьями и прочими родственниками противостоит упомянутым плюс алчным лощеным девелоперам. Кровь, семейные узы, коварство и коррупция – все, что нужно для масштабного изображения консервативной Америки фронтира и борьбы за выживание, которая никуда и в XXI веке не исчезла.
С 20 июня
«Острые предметы»
Психологический триллер с Эми Адамс в главной роли. Сюжет шоу основывается на одноименном романе американской писательницы Гиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Темные тайны»), который продержался аж 70 недель в списке бестселлеров The New York Times. Главная героиня - журналистка Камилла Прикер, которая побывала на лечении в психиатрической клинике и по заданию редакции отправляется в свой родной город на расследование загадочного убийства двух маленьких девочек. При этом старается поменьше общаться с невротичной деспотической матерью (великолепная Патришия Кларксон). Режиссером «Острых предметов» стал Жан-Марк Валле - автор картины «Далласский клуб покупателей», а также сериала «Большая маленькая ложь», одного из лучших телешоу прошлого года.
С 8 июля
«Касл-Рок»
Самое важное событие летнего сезона – и не только для многомиллионой армии поклонников романов короля ужасов Стивена Кинга. Сериал будет строиться по принципу антологии, но все события сценария, написанного по мотивам разных романов писателя (в числе которых «Куджо», «Рита Хэйворт и побег из Шоушенка», «Темная половина», «Нужные вещи» и другие), будут происходить в вымышленном небольшом городке Касл-Рок в штате Мэн. Известно, что первый сезон будет об адвокате, который защищает приговоренных к смертной казни. А канал Hulu выложит в сеть сразу три первых эпизода. Стоит добавить лишь один факт: команду продюсеров возглавляет Джей Джей Абрамс, который навсегда останется в истории как автор головоломки «Остаться в живых».
С 25 июля
«Разочарование»
Новый мультсериал, который для Netflix сделал Мэтт Грейнинг – гений анимации, автор «Симпсонов» и «Футурамы». По жанру это будет средневековым фэнтези, а в центре сюжета – принцесса, страдающая (или получающая удовольствие) от алкоголизма. В любом случае, наверняка будет дико смешно.
С 17 августа
«Невинные»
Потенциальный хит для тинейджерской аудитории и кидалтов, мистическая мелодрама про любовь и оборотней от вездесущего канала Netflix. Гарри и Джун – современные Ромео и Джульетта, которые бегут от преследующих их зловещих недругов, а именно от братства оборотней, стремящихся вернуть назад свою сестру по крови. Джун не просто юная влюбленная девушка, а фантастическое создание, способное принимать облик людей и животных.
С 24 августа
«Слишком стар, чтобы умереть молодым»
Другой козырь канала Amazon, драматический триллер датского визионера Николаса Виндинга Рёфна. По трейлеру ясно лишь, что речь пойдет о криминальном мире современного Лос-Анджелеса, будет много стрельбы, погонь и умопомрачительно снятых планов. За изощренный сценарий отвечают люди, сломавшие всем мозги на втором сезоне «Мира Дикого Запада».
Дата неизвестна, предположительно – август.
«Джек Райан»
Для поклонников сериала «Родина» снятый в том же жанре шпионского триллера сериал с редко снимающимся актером Джоном Касински в заглавной роли. Формально телешоу снято по циклу романов Тома Клэнси, но в «Джоне Райане» от книги остался только протагонист – штатный аналитик ЦРУ, борющийся с коварной террористической организацией в самом сердце Ближнего Востока.
С 31 октября
+ 5 сериалов, которые вернутся весной:
«Восьмое чувство»
специальный выпуск
Второй сезон чудесного в своем анархизме произведения сестер Вачовских о восьми «эмпатах» разных рас, стран проживания, гендеров и ориентаций закончился настолько невпопад, что менеджмент Netflix решил не продлевать сагу. Однако трансгендерные режиссеры сняли двухчасовой специальный финал, где все вопросы и неувязки должны разрешиться.
С 8 июня
«Любовники»
4 сезон
Продолжение рассказа о любовном квартете, где одно и то же событие показывается с четырех точек зрения. Можно только предполагать, как разрешатся запутанные отношения невротичного многодетного писателя, его оскорбленной жены, любовницы-официантки и ее мачо-экс-мужа.
С 17 июня
«Люк Кейдж»
2 сезон
Новые приключения марвеловского супергероя, пуленепробиваемого борца с уличной преступностью. У Люка Кейджа появится пара новых врагов - Бушмейстер и Ночная Тень, а действовать во имя справедливости он будет в криминогенном Гарлеме.
С 22 июня
«Блеск»
2 сезон
Главное «запретное удовольствие» позапрошлого телесезона возвращается. Очень странный и обаятельный сериал о женщинах-рестлершах в конце 1980-х на этот раз сфокусируется на рассказах о второстепенных героинях. Но и протагонистка – безработная, но неунывающая актриса, пытающаяся хоть что-то заработать на съемках экспериментального телешоу о женских драках – не будет забыта. Адские прически, блестки, лосины и пост-диско музыка прилагаются.
С 29 июня
«Озарк»
2 сезон
Продолжение истории финансового консультанта и его жены (Джейсон Бэйтман и Лора Линни соответственно), переехавших из Чикаго в обманчиво безмятежный городок в Штате Миссури, чтобы тихо отмывать деньги мексиканской наркомафии. Новый сезон стращноватого реалистичного сериала о зле, который таится в глухих райских местах вроде Озарка.
Со 2 июля
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