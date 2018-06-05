Евгений Ткачук: «Каждый сам выбирает, на чем ему свихнуться»

Алексей Серебряков в резонансном интервью Юрию Дудю назвал вас одним из самых сильных артистов поколения. И добавил, что специально взялся за роль отца в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», чтобы поработать с вами, без гонорара. Лестно?

Да капец. Я был огорошен. Он меня этим просто уничтожил. Он очень мощный по энергетике — в работе и как личность.

На съемочной площадке драмы «Ван Гоги» вы тоже оказались вместе. Опять взаимное притяжение?

Алексей сам придумал и предложил режиссеру меня на роль — теперь чтобы уже я сыграл его отца. Сюрреалистический момент такой, было интересно.

У вас на зависть разнообразные проекты: монументальные «Бесы», «Тихий Дон» и «Мишка Япончик», артхаусный «Зимний путь», народный «Витька Чеснок». Живи и радуйся. Однако о работе в кино вы говорите с пессимизмом.

Многим режиссерам я говорил: «Может, ну его, может, лучше не я». А они мне: «Слушай, не надо вот этого». «Зимний путь» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой стал для меня звездой в окне. Это было сотворчество, в котором ты всемогущ, никаких преград — только энергия. А в картинах с офигенным бюджетом иногда понимаешь, что нет процесса и единомышленников тоже нет.

А возможно кино с большим бюджетом и сотворчеством одновременно? Было у вас такое?

«Тихий Дон» Сергея Урсуляка. В наше время продюсеры думают, что все зависит от них. Берут режиссера только для имени и сами делают каст. Зачем тогда режиссер? Сейчас продюсерского кино 99%, отсюда и пессимизм. Приходишь на площадку и понимаешь, что даже подойти к режиссеру не можешь. Он тебя сторонится, потому что ему неудобно тебе в глаза смотреть. Это ад.