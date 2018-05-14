Вышел трейлер фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера

Вышел трейлер нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» с Мэттом Диллоном и Умой Турман. Премьера картины прошла на Каннском фестивале (вне конкурсной программы), который проходит сейчас на Лазурном берегу и завершится 19 мая.

Сюжет фильма рассказывает об американском серийном убийце по имени Джек (Диллон) и пяти инцидентов, произошедших за 12 лет. Фильм - первая за 7 лет работа режиссера, показанная в Каннах, где он был объявлен персоной нон грата из-за высказываний о Гитлере. Фильм выйдет в прокат 29 ноября 2018 года.

Наши друзья из компании «Кино ТВ» ведут репортажи с 71-ого Каннского фестиваля , а также покажут трансляцию его закрытия с комментариями Ксении Собчак.