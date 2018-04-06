Вышел новый трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
На канале HBO появился трейлер нового фильма «451 градус по Фаренгейту», снятого по одноименному роману Рэя Бредбери. До этого произведение уже выходило на экран. В 1966 году экранизацией занимался Франсуа Трюффо.
История погружает зрителя в будущее, где книги запрещены законом и сжигаются специальными отрядами пожарных. Герои произведения пытаются преодолеть запреты
Главные роли в телеадаптации исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссером выступил Рамин Бахрани.
Премьера фильма состоится весной 2018 года.
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