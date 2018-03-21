Вышел трейлер космического хоррора «Летящие сквозь ночь» от отца «Игры престолов»

Появился трейлер сериала «Летящие сквозь ночь», снятый по одноименному рассказу американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина - автора серии книг «Песнь льда и пламени», ставшей основой для мегапопулярного сериала HBO «Игра престолов».

Сюжет разворачивается вокруг группы исследователей, которые отправляются на далекую планету, чтобы найти загадочное существо, но в пути сталкиваются с другими опасностями. Сам Мартин как-то рассказывал в интервью, что «Летящие сквозь ночь» — аналог хичкоковского хоррора «Психо», только космосе.

Главные роли в сериале исполнили Филипп Риз, Оуэн Мэкен и Миранда Рэйсон. Премьера «Летящих сквозь ночь» назначена на осень 2018 года.