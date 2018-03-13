«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» Олегу Табакову

Студия «Союзмультфильм» заявила о намерении посвятить все новые серии мультфильма «Простоквашино» памяти актера Олега Табакова, озвучившего кота Матроскина в классических эпизодах. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева, передает РИА Новости.

«Для нас это невосполнимая утрата. Мы посвятим все новые серии „Простоквашино“ памяти Олега Табакова», — сказала Слащева, пояснив, что в каждой серии мультфильма будет памятная надпись. Ранее «Союзмультфильм» объявил о выходе новых эпизодов с героем мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984).

По планам студии с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий. Первую из них зрители увидят в уже в апреле, она будет опубликована в Интернете. Сообщается, что в новом проекте кота Матроскина будет озвучивать актер Михаил Ефремов, пса Шарика — Гарик Сукачев, а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Создатель героев писатель Эдуард Успенский уже заявил о намерении обратиться в суд из-за нарушения его авторских прав. Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

По материалам «ДП»