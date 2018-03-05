Оскаровская речь Фрэнсис Макдорманд о гендерном равенстве в Голливуде
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая актриса» получила Фрэнсис МакДорманд за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (полный список победителей здесь).
Для нее это уже второй «Оскар» — первую статуэтку актриса получила 21 год назад за фильм «Фарго». Речь миссис Макдорманд стала одной из самых ярких на церемонии. В ней не обошлось без самой острой темы для Голливуда — женской дискриминации. Поднявшись на сцену в платье Valentino, актриса также упомянула словосочетание inclusion rider, которое вызвало немало вопросов среди журналистов.
Что же она имела в виду? В переводе выражение означает обязательное условие, которое на себя берет съемочная группа, когда нанимает команду в соответствии с принципами гендерного равенства. За кулисами церемонии Макдорманд объяснила: «Я узнала об этом на прошлой неделе. Это условие существует давно — все, кто ведет переговоры по фильму, могут потребовать гендерное равенство в соотношении 50 на 50 не только для актерского состава, но и для съемочной группы. Тот факт, что я узнала об этом спустя 35 лет карьеры, означает, что пути назад уже нет».
Фрэнсис Макдорманд
Победительница в номинации «Лучшая женская роль»
Я немного взволнована, поэтому если я упаду, поднимите меня, так как мне есть что сказать! Я думаю, так чувствовала себя Хлоя Ким (американская сноубордистка, чемпионка зимних Игр в хафпайпе, —Прим. ред.) на Олимпиаде-2018. Вы видели это? Вот так это выглядит.
Я хочу поблагодарить Мартина МакДона — посмотри, что ты наделал. Мы с тобой хулиганы и анархисты, но мы все хорошо «прибрали» после себя. Я хочу поблагодарить каждого, кто присутствует в этом зале и свою сестру Дороти. Я люблю тебя.
Я хочу поблагодарить свой клан, Джоэла и Педро Коэнов. Эти стойкие мужчины были воспитаны матерями-феминистками. Они ценят себя, друг друга и окружающих. Я знаю, что вы гордитесь мной, и это наполняет меня вечной радостью
Если уж мне выпала такая честь, я бы хотела, чтобы все женщины-кандидаты в каждой категории стояли со мной сегодня вечером. Мэрил, если ты сделаешь это, все пойдут. Кинорежиссеры, продюсеры, режиссеры, писатели, кинематографисты, композиторы, дизайнеры! Посмотрите вокруг, леди и джентльмены. У всех нас есть истории, которые мы можем рассказать, проекты, которые нужно финансировать.Не говорите об этом с нами на вечеринке сегодня, пригласите нас в свои офисы через пару дней, или приходите в наши, и мы расскажем вам о них.
Уходя со сцены сегодня, я хочу сказать два слова — Inclusion rider.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.