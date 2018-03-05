Оскаровская речь Фрэнсис Макдорманд о гендерном равенстве в Голливуде

Победительница в номинации «Лучшая женская роль»

Я немного взволнована, поэтому если я упаду, поднимите меня, так как мне есть что сказать! Я думаю, так чувствовала себя Хлоя Ким (американская сноубордистка, чемпионка зимних Игр в хафпайпе, —Прим. ред.) на Олимпиаде-2018. Вы видели это? Вот так это выглядит.

Я хочу поблагодарить Мартина МакДона — посмотри, что ты наделал. Мы с тобой хулиганы и анархисты, но мы все хорошо «прибрали» после себя. Я хочу поблагодарить каждого, кто присутствует в этом зале и свою сестру Дороти. Я люблю тебя.

Я хочу поблагодарить свой клан, Джоэла и Педро Коэнов. Эти стойкие мужчины были воспитаны матерями-феминистками. Они ценят себя, друг друга и окружающих. Я знаю, что вы гордитесь мной, и это наполняет меня вечной радостью

Если уж мне выпала такая честь, я бы хотела, чтобы все женщины-кандидаты в каждой категории стояли со мной сегодня вечером. Мэрил, если ты сделаешь это, все пойдут. Кинорежиссеры, продюсеры, режиссеры, писатели, кинематографисты, композиторы, дизайнеры! Посмотрите вокруг, леди и джентльмены. У всех нас есть истории, которые мы можем рассказать, проекты, которые нужно финансировать.Не говорите об этом с нами на вечеринке сегодня, пригласите нас в свои офисы через пару дней, или приходите в наши, и мы расскажем вам о них.

Уходя со сцены сегодня, я хочу сказать два слова — Inclusion rider.