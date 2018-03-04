Звезды «Оскара» наденут оранжевые значки

Некоторые гости церемонии «Оскар-2018» примут участие в акции, цель которой привлечь внимание к проблеме свободного ношения огнестрельного оружия в Америке.

Значок представляет из себя американский флаг оранжевой расцветки. Приобрести такую эмблему можно в магазине организации Everytown стоимостью $15 за 3 штуки.

Это не первый случай, когда звезды используют моду, чтобы выразить свой протест.  Похожая акция проходила во время вручения премии «Золотой глобус», тогда знаменитости проявили солидарность с движением Time's Up и его борьбой против сексуальных домогательств и неравенства на рабочем месте. 

  • Уильям Мэйси на премии «Золотой глобус»

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