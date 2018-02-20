Пользователи Twitter превратили в мем фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Драма Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которая уже успела стать триумфатором британской премии BAFTA, выиграть четыре «Золотых глобуса» и получить семь номинаций на «Оскар», породила множество мемов в русскоязычном интернете.
По сюжету картины женщина из захолустного американского города (Фрэнсис МакДорманд) пытается привлечь внимание полиции и общественности к нераскрытому и жестокому убийству своей дочери. Она выкупила три билборда и написала на них «Изнасилована умирающей. И до сих пор ни одного ареста? Как же так, шеф Уиллоуби?».
Пользователи Twitter настолько впечатлились этим приемом, что предложили собственные версии надписей на трех билбордах.
Три биллборда на Рублевке: pic.twitter.com/yNcinSriz0— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 9 февраля 2018 г.
Трагикомедия “Три биллборда на границе города Энгельс, Саратовской области», в которой местный житель на трёх подряд рекламах выборов от ЦИК пишет слово БОЙКОТ и получает два года реального срока, а его жену увольняют с работы— I.K. (@Vorewig) 7 февраля 2018 г.
Три биллборда на границе города Новосибирска, Россия. pic.twitter.com/3tX9HHg0vq— Алексей Акимович (@gorizbirkom) 9 февраля 2018 г.
18 февраля 2018 г.
"Три Биллборда на границе"— Знакомый незнакомец (@whoisShuyskiy) 12 февраля 2018 г.
2018
Классный фильм 8/10 pic.twitter.com/NutyHz8pxv
"Три билборда на границе студенческого городка, Минск" pic.twitter.com/VcupneTBSL— Отвратительные твиты про 27 (@Paznjak) 16 февраля 2018 г.
Три билборда на границе дедлайна pic.twitter.com/AIMeDdfsII— Типичный программист (@tproger) 16 февраля 2018 г.
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