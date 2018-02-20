Пользователи Twitter превратили в мем фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Драма Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», которая уже успела стать триумфатором британской премии BAFTA, выиграть четыре «Золотых глобуса» и получить семь номинаций на «Оскар», породила множество мемов в русскоязычном интернете.

По сюжету картины женщина из захолустного американского города (Фрэнсис МакДорманд) пытается привлечь внимание полиции и общественности к нераскрытому и жестокому убийству своей дочери. Она выкупила три билборда и написала на них «Изнасилована умирающей. И до сих пор ни одного ареста? Как же так, шеф Уиллоуби?».

Пользователи Twitter настолько впечатлились этим приемом, что предложили собственные версии надписей на трех билбордах.