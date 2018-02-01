Netflix снимает новый сезон «Карточного домика» без Кевина Спейси

Netflix решил отказаться от сотрудничества со Спейси после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. После этого карьера оскароносного Спейси буквально пошла под откос за пару недель - из-за скандала он лишился премии «Эмми», режиссер Ридли Скотт решил нанять Кристофера Пламмера на его место и переснять сцены в новой картине «Все деньги мира» и Спейси объявил об уходе из кино.