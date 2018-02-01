Netflix снимает новый сезон «Карточного домика» без Кевина Спейси
Стриминговый сервис Netflix возобновил съёмки шестого сезона «Карточного домика», который станет последним. Последнюю часть о политических играх в Белом доме завершат без участия Кевина Спейси, исполнителя роли Фрэнка Андервуда.
Теперь «главной» в сериале будет Робин Райт, играющая жену политика, Клэр Андервуд. Также к съёмочной группе присоединятся актёры Дайан Лэйн и Грег Киннир.
Netflix решил отказаться от сотрудничества со Спейси после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. После этого карьера оскароносного Спейси буквально пошла под откос за пару недель - из-за скандала он лишился премии «Эмми», режиссер Ридли Скотт решил нанять Кристофера Пламмера на его место и переснять сцены в новой картине «Все деньги мира» и Спейси объявил об уходе из кино.
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