Алексей Маетный: «Я завоевал все "порно-Оскары" ради девушки из Петербурга»

Какое впечатление на вас произвели Штаты?

Главное, что я понял сразу — в Америке нельзя быть периферийным человеком, невоспитанным, без чувства такта и субординации, без элементарных манер. Они очень друг друга уважают, это заложено в национальном характере. Работать было нелегко, я очень скучал по семье и друзьям.

Почему вы тогда вообще решили переехать?

Из-за любви. Была у меня девушка, звали ее Валерия, меня трясло от любви к ней, кажется, я даже убить за нее смог бы. Я ей врал, изменял, хотя в этом не было никакого смысла, она была лучшей женщиной. Но во мне поселился какой-то бес, дьявол между ног, мне нужно было трахаться по четыре раза в день, я не мог жить без секса. Она меня терпела, прощала, а я был ужасным мудаком, мне очень стыдно. Она меня принимала еще тогда, когда у меня вообще ничего не было. Я ей обещал, что брошу порно, а потом ехал работать в Европу, ей скидывали мои видео, мы ругались. Я даже забрал ее страницу «ВКонтакте», чтобы она ничего не нашла, контролировал ее, был слаб.

Спустя три года она меня все-таки бросила. Я начал жить в Барселоне с потрясающей колумбийской моделью Франческой Джеймс, а спустя полтора года приехал в Петербург, чтобы сделать визу. Лера зашла ко мне домой, говорила с моей бабушкой, я смотрел на это, и у меня начали течь слезы. Я понял, что люблю ее, расстался с Франческой и вернулся к Лере. Но спустя четыре месяца мы снова расстались. Мне было очень тяжело, и тогда мне помог Рокко. Он сказал, что я должен заявить о себе, сделать так, чтобы она обо мне услышала. И именно это побудило меня поехать в Америку. Самое главное в жизни – это любовь. Только она заставляет нас добиваться успехов.

Как началась ваша работа в Америке?

Рокко привел меня к самому жесткому агенту в Америке, он очень авторитетен. Он меня сразу поставил с самой популярной актрисой Адрианой Чечик. С первой сцены все поняли, что я могу трахать. Чтобы это уметь, стоячего члена недостаточно. Адриана – это как Мохаммед Али секса, если ты не будешь подготовленным бойцом, она тебя просто размажет, повезет еще, если член не сломает.

У вас это получилось, потому что это природное или навык?

Не знаю, во мне просто зверь какой-то проснулся. Вы меня в жизни увидите, вы никогда не подумаете, что я снимаюсь в порно. Я себя позиционирую как интеллигентный молодой человек, с обычным телом, простой стрижкой, без татуировок. Я не брутальный самец.

Ваш интеллигентный вид способствовал успеху в порно?

Нет, я просто старался не выделяться в обычной жизни. А когда я начинаю работать, у меня даже глаза меняются. Вы посмотрите мои ролики и поймете.