Алексей Маетный: «Я завоевал все "порно-Оскары" ради девушки из Петербурга»
Порноактер из Петербурга Алексей Маетный, известный в мире кино для взрослых под псевдонимом Markus Dupree, выиграл четыре «Порно-Оскара», включая награду за «лучшую мужскую роль», и стал шестикратным обладателем AVN Awards. Нам Алексей рассказал о детстве на «Нарвской», строгой маме и бабушке и о том, как главной мотивацией для него стала несчастная любовь.
Где вы учились в Петербурге?
Родился и вырос в районе у метро «Нарвская», учился в школе № 388, потом поступил в Институт внешнеэкономических связей, экономики и права, который находится на Литейном проспекте. Окончил университет, получил диплом.
Были скромным парнем?
Да. Мама меня воспитывала строго, хотя нужно было ******* (бить) больше. Зато она научила меня говорить «нет». Когда все курили, пили, делали татуировки, прокалывали уши, я легко отказывался, потому что панически боялся ее. Мама могла подраться с кем-то на улице из-за меня, горой стояла за меня. Когда такое видишь — понимаешь, что лучше не нарываться. Я был очень самостоятельным, она с четырех лет учила меня мыть посуду, стирать за собой. А после смерти дедушки я остался единственным мужчиной в семье и чувствовал свою ответственность. В 10 классе переехал к бабушке, поддерживал ее после случившегося, помогал, а она мне многое рассказывала – о Советском Союзе, духовности.
Чем вы тогда интересовались?
Я был одержим скейтбордингом. Еще в семь лет познакомился с ребятами в скейт-парке у дома и загорелся. Они были намного старше меня и подарили мне первый скейт «Санта-Круз». Увидев его, я впервые подумал об Америке. Моя бабушка их пирожками кормила. Они мне сказали, что курение для слабаков, и одно дело, когда тебе мама это говорит, и совсем другое – крутые скейтеры. Я им всем безмерно благодарен, они многое в меня заложили.
А девушками интересовались?
В школе я популярностью не пользовался: мачо не был, да и выглядел очень молодо, в 11-м классе тянул на 8-й. Девственность потерял за три недели до совершеннолетия. Но когда впервые занялся сексом, во мне проснулся какой-то зверь.
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Алексей Маетный с женой Бриджит Би
И вы сразу решили заняться порно?
Нет, в порно я попал совершенно случайно спустя три месяца. Мои друзья по скейтбордингу привели меня в клуб. Мама туда меня отпустила только потому, что бабушка сказала «Пусть идет». Моя бабушка – очень умная женщина, она понимала, что эти ребята меня ничему плохому не научат, и лучше я пойду с ними, чем с кем-то другим. Они меня всегда оберегали, все барыги знали, что мне лучше ничего даже не предлагать. Там я познакомился с фотографом. Он сначала рассказал мне, что снимает девушек, потом уточнил, что иногда фотографирует обнаженных, а после я узнал, что он делает порно.
В 18 лет я собрался идти в армию. Я пришел в военкомат и рассказываю им, что хочу служить, что моя бабушка этого хочет, а они мне ответили: «***** (ничего) себе, ты же поступил в вуз, зачем это тебе». Мне нужно было пройти медосмотр в Мариинской больнице, я положил все талончики в вазочку и забыл. У меня паника. Все, бабушка меня точно хлопнет. Тут я вспомнил своего друга фотографа, который мне рассказывал, что перед порно съемками они все сдают анализы. Я ему звоню, прошу его помочь. Он отвел меня в поликлинику, я заплатил деньги и сдал все, что можно.
Через какое-то время этот друг позвонил мне и сказал, что у одного актера не получилось приехать на съемки, и попросил меня, потому что больше никого не было со всеми анализами на руках. Я, конечно, отказался. Он ответил: «Давай ты просто будешь на бэкграунде наблюдать, тебе заплатят». Я подумал, раз просто наблюдать, то почему бы и нет? Приезжаю, а там две очень сексуальные девушки. Они меня начали трогать, целовать, я сразу потерялся, но отказаться уже не мог. И снялся, получил хорошие деньги. И так потихоньку все началось. Ребята мне помогали, обучали меня всему, но было все равно тяжело, я ведь ничего не умел.
А потом я познакомился с Рокко Сиффреди (известный итальянский порноактер, продюсер, сценарист, режиссер и писатель — Прим. ред), он приехал в студию, на которой я работал, и мы разговорились про мотоциклы – оба ими увлекались. Он предложил съемку, заплатил в два раза больше, а потом и вовсе перевез в Будапешт, где меня жестко воспитывали, но правильно делали, чтоб я ерундой не занимался. Следующие пять лет я работал в Праге, а в 2015 мне сказали: «Если хочешь стать кем-то, поезжай в Америку».
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Алексей Маетный и Рокко Сиффреди
Какое впечатление на вас произвели Штаты?
Главное, что я понял сразу — в Америке нельзя быть периферийным человеком, невоспитанным, без чувства такта и субординации, без элементарных манер. Они очень друг друга уважают, это заложено в национальном характере. Работать было нелегко, я очень скучал по семье и друзьям.
Почему вы тогда вообще решили переехать?
Из-за любви. Была у меня девушка, звали ее Валерия, меня трясло от любви к ней, кажется, я даже убить за нее смог бы. Я ей врал, изменял, хотя в этом не было никакого смысла, она была лучшей женщиной. Но во мне поселился какой-то бес, дьявол между ног, мне нужно было трахаться по четыре раза в день, я не мог жить без секса. Она меня терпела, прощала, а я был ужасным мудаком, мне очень стыдно. Она меня принимала еще тогда, когда у меня вообще ничего не было. Я ей обещал, что брошу порно, а потом ехал работать в Европу, ей скидывали мои видео, мы ругались. Я даже забрал ее страницу «ВКонтакте», чтобы она ничего не нашла, контролировал ее, был слаб.
Спустя три года она меня все-таки бросила. Я начал жить в Барселоне с потрясающей колумбийской моделью Франческой Джеймс, а спустя полтора года приехал в Петербург, чтобы сделать визу. Лера зашла ко мне домой, говорила с моей бабушкой, я смотрел на это, и у меня начали течь слезы. Я понял, что люблю ее, расстался с Франческой и вернулся к Лере. Но спустя четыре месяца мы снова расстались. Мне было очень тяжело, и тогда мне помог Рокко. Он сказал, что я должен заявить о себе, сделать так, чтобы она обо мне услышала. И именно это побудило меня поехать в Америку. Самое главное в жизни – это любовь. Только она заставляет нас добиваться успехов.
Как началась ваша работа в Америке?
Рокко привел меня к самому жесткому агенту в Америке, он очень авторитетен. Он меня сразу поставил с самой популярной актрисой Адрианой Чечик. С первой сцены все поняли, что я могу трахать. Чтобы это уметь, стоячего члена недостаточно. Адриана – это как Мохаммед Али секса, если ты не будешь подготовленным бойцом, она тебя просто размажет, повезет еще, если член не сломает.
У вас это получилось, потому что это природное или навык?
Не знаю, во мне просто зверь какой-то проснулся. Вы меня в жизни увидите, вы никогда не подумаете, что я снимаюсь в порно. Я себя позиционирую как интеллигентный молодой человек, с обычным телом, простой стрижкой, без татуировок. Я не брутальный самец.
Ваш интеллигентный вид способствовал успеху в порно?
Нет, я просто старался не выделяться в обычной жизни. А когда я начинаю работать, у меня даже глаза меняются. Вы посмотрите мои ролики и поймете.
Вы один из главных порноактеров мира. Добились ли вы того, чего хотели?
Если Лера обо мне услышала, то да, добился.
У вас теперь есть жена. Наверное, это уже не так важно?
Еще в прошлом году было важно, сейчас уже у нее семья, муж, ребенок. Но смотивировала меня именно она. Я ей очень благодарен и виню себя за то, что все так получилось. Ее муж очень счастливый человек, вы представить себе не можете, сколько у меня было женщин, больше тысячи, но она – лучшая, я знаю, о чем говорю. Но и мне с супругой очень повезло, она мне яйца отрежет, если я буду *********** (выпендриваться).
Вы скучаете по Петербургу?
Очень сильно. По пирожковой на Фрунзе, беляшовой, пышечной на Садовой, по шаверме. Раз в год я приезжаю к бабушке, мы ездим отдыхать на базу в Петровское.
Вы планируете сюда вернуться?
Работать я в любом случае буду в Америке, в Петербурге сейчас порно вне закона, за это можно сесть в тюрьму. 8 месяцев назад я основал свою порно-компанию, я работаю сам на себя. Я рассчитываю, что через некоторое время она сможет работать и без меня, и каждое лето я смогу целиком проводить в Петербурге. Куплю дом где-нибудь на Суходольском озере, буду ходить на рыбалку, собирать грибы, заведу пять белых собак. Просто быть актером – это туманная перспектива, потому что про тебя быстро забудут. А когда у тебя есть бренд – это совершенно другой статус.
Что главное в вашей работе?
Не потерять свою душу. Для этого нужно уметь наслаждаться чем-то еще, адреналин для души. Серфинг, например. Я когда включаю музыку и сажусь на мотоцикл – все, мысли на три часа отключаются. В Приозерске на заправке ты останавливаешься, снимаешь с себя шлем и тебя трясет, как будто ты под энергетиком, глаза готовы вылезти из орбит. Вот это кайф.
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