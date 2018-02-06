Аглая Тарасова: «Мама позволила мне самой принять решение стать актрисой»

Аглая, два года назад ты рассказала в интервью нашему же журналу, что собиралась стать политиком или преподавателем иностранных языков. Где ты свернула не туда (а в итоге все-таки — туда, как мы видим)?

В семнадцать лет я, едва поступив на факультет политологии СПбГУ, поехала в Эстонию помогать маме на съемках сериала «После школы». Помощь заключалась в том, что в нужное время я привозила на площадку свою только что родившуюся младшую сестру Соню, чтобы мама могла ее покормить. Меня заметил один из режиссеров и предложил исполнить небольшую роль. Тогда я не посчитала этот момент поворотным, просто попробовала себя в качестве актрисы. А потом начались съемки в сериале «Гетеры майора Соколова», дальше — в «Интернах», но такого, чтобы я «проснулась знаменитой», не было — я вообще не слишком понимала, что происходит, просто много работала и как-то незаметно без памяти влюбилась в кино. Первое время пыталась параллельно сниматься и учиться, но в какой-то момент пришлось себе признаться: сидеть на парах по политологии мне было невыносимо скучно. Самый кайф кино — это возможность путешествовать как буквально (съемки проходят в разных городах и странах), так и во времени. Например, в тех же «Гетерах майора Соколова» действие разворачивается во время Великой Отечественной войны, а в сериале «Следователь Тихонов» я играла хиппи из 1970-х. Я примеряю разные роли, встречаю новых людей и каждый раз становлюсь частью новой команды. И это прекрасно.

За последний год я снялась в сериале «Обычная женщина» Бориса Хлебникова, фильме «Танки» и сериалах «Подкидыш» и «Операция Мухаббат» — они еще не вышли на экраны, а мне уже повезло приобрести этот важный опыт.