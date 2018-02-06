Аглая Тарасова: «Мама позволила мне самой принять решение стать актрисой»
14 февраля у Аглаи Тарасовой большая премьера и первая главная роль: в прокат выходит спортивная мелодрама «Лед» о фигуристке Наде, которая после тяжелейшей травмы пытается вернуться в спорт, чтобы исполнить свою мечту — стать олимпийской чемпионкой. Дочь Ксении Раппопорт, Аглая Тарасова не использует такой допинг, как фамилия мамы, и не козыряет романом с красавцем Биковичем. Она просто выходит на лед и делает тройной риттбергер. Верим, Аглаю ждет победа в ее Олимпиаде. А пока у актрисы еще есть свободное от красных дорожек время, мы пригласили ее прогуляться шальной императрицей по рекам и каналам родного Петербурга.
Аглая, два года назад ты рассказала в интервью нашему же журналу, что собиралась стать политиком или преподавателем иностранных языков. Где ты свернула не туда (а в итоге все-таки — туда, как мы видим)?
В семнадцать лет я, едва поступив на факультет политологии СПбГУ, поехала в Эстонию помогать маме на съемках сериала «После школы». Помощь заключалась в том, что в нужное время я привозила на площадку свою только что родившуюся младшую сестру Соню, чтобы мама могла ее покормить. Меня заметил один из режиссеров и предложил исполнить небольшую роль. Тогда я не посчитала этот момент поворотным, просто попробовала себя в качестве актрисы. А потом начались съемки в сериале «Гетеры майора Соколова», дальше — в «Интернах», но такого, чтобы я «проснулась знаменитой», не было — я вообще не слишком понимала, что происходит, просто много работала и как-то незаметно без памяти влюбилась в кино. Первое время пыталась параллельно сниматься и учиться, но в какой-то момент пришлось себе признаться: сидеть на парах по политологии мне было невыносимо скучно. Самый кайф кино — это возможность путешествовать как буквально (съемки проходят в разных городах и странах), так и во времени. Например, в тех же «Гетерах майора Соколова» действие разворачивается во время Великой Отечественной войны, а в сериале «Следователь Тихонов» я играла хиппи из 1970-х. Я примеряю разные роли, встречаю новых людей и каждый раз становлюсь частью новой команды. И это прекрасно.
За последний год я снялась в сериале «Обычная женщина» Бориса Хлебникова, фильме «Танки» и сериалах «Подкидыш» и «Операция Мухаббат» — они еще не вышли на экраны, а мне уже повезло приобрести этот важный опыт.
-
остюм Gucci, накидка Escada (все — ДЛТ), ожерелье и клипсы Ulyana Sergeenko (Ulyana Sergeenko), шляпа Masterpeace (Fashion Incubator 1)
А как на твой выбор карьеры отреагировала мама? Не поверим, что народная артистка РФ осталась равнодушной.
Мама позволила мне самой принимать решение, и я благодарна ей за это. Это важное чувство — знать, что близкие в любом случае тебя поддержат. В моей семье вообще главный метод воспитания — относиться друг к другу с любовью и вниманием. Меня с детства воспринимали как личность, не ставили в угол, не наказывали. И уважали, даже маленькую. Поэтому и я стала уважать родных, и худшим наказанием для меня было — расстроить родителей и бабушку с дедушкой. Например, как многие дети, я любила приврать. И когда ложь раскрывалась, я видела, как родные расстраивались. В такие моменты мне становилось стыдно и грустно, и постепенно я отучилась врать. Строгость бабушка проявляла только в учебном процессе, тренировала меня постоянно: поднимаешься по лестнице вверх — считаешь ступеньки на французском, спускаешься вниз — считаешь на английском. Идешь по Невскому — проделываешь то же самое с домами на четной и нечетной стороне проспекта. И каждый день мы разучивали по стихотворению. Четыре тысячи стихов я, конечно, не знаю, но «Евгения Онегина» прочту, даже если меня разбудить посреди ночи.
-
Берет Fashion House Kussenkovv, блуза Vetements, перчатки, воротник и банты Gucci (все — ДЛТ), джинсы I Am Studio (I Am Studio)
Должно быть, в такой любящей и гармоничной семье ты росла спокойным ребенком без всяких дурацких комплексов и бунта?
О, нет! Комплексов было полно: мне не нравилось в себе очень многое. И как любого неуверенного в себе подростка, больше всего бесили самые яркие мои черты, которые в действительности лишь подчеркивали мою индивидуальность: кудри я ежедневно выпрямляла до восемнадцати лет и сердилась, что вместо карих глаз мне достались ярко-голубые.
-
Костюм Gucci, накидка Escada (все — ДЛТ), ожерелье и клипсы Ulyana Sergeenko (Ulyana Sergeenko), шляпа Masterpeace (Fashion Incubator#1)
Ты встречаешься с актером Милошем Биковичем. В фильме «Лед» он играет (как всегда) отрицательного персонажа. Он и в жизни бэдбой?
В жизни он серб, и этим все сказано. (Смеется.) А меня всегда привлекали хулиганы, такие, с хитрым прищуром в глазах.
Сейчас я понимаю, что самое важное — это слушать свое сердце. Помню, в школе я из-за боязни потерять свою компанию могла принимать ситуации и поступки, которые мне не нравились, терпеть правила, которые мне не подходили. Теперь же максимальный дискомфорт, на который я могу согласиться, — это салат вместо пиццы и подъем до полудня. Жить намного проще и приятнее, когда ты честен с самим собой. Тогда приходит чувство гармонии и самоуважения. И еще на психологическое состояние положительно влияет правильный режим. Не всегда получается его придерживаться, но я работаю над этим (улыбается): в том числе стараюсь выделять время для отдыха — чтения книг, просмотра фильмов, ухода за собой. А мой испытанный способ «обнулиться» — раз в год уезжать на месяц-полтора на другой конец света, вставать вместе с солнцем, читать взахлеб и не включать телефон. Вот в этом году вместе с сестрой и мамой мы впервые летали на Карибы.
Окей, со своими демонами ты борешься успешно, а как насчет чужих? Если раньше публичных людей больше всего доставали папарацци, то сегодня главные сталкеры — в соцсетях. Как ты реагируешь на зависть и критику?
Зависть — одно из самых черных чувств, и надо много работать над собой, чтобы от него избавиться. Мне кажется, всегда надо помнить, что у каждого своя дорога в жизни. И завидовать чужому счастью означает портить себе карму.
Что касается критики — конструктивную в соцсетях получить практически невозможно, а на злые выпады стараюсь не обращать внимания. Иной раз блокирую людей: ну вот вижу, что девушка (чаще всего фанатки Милоша так делают) под пятьюдесятью моими последними фотографиями написала что-то оскорбительное, и я ее просто баню. Мне кажется, тем самым экономлю ее время и душевные силы. Чтобы не зависать в соцсетях, я просто подключаю телефон к колонкам, включаю музыку, и убираю его куда-нибудь подальше.
Иногда даже танцую одна. Dance it out. Положительное мышление реально работает.
nекст: Кристина Шибаева
фото: Данил Ярощук
фото с дрона: Иван Смелов
архивы пресс-служб
стиль: Юлия Журавлева
визаж: Ника Баева
продюсер: Ксения Гощицкая
постпродакшен: Жанна Галай, Константин Климин
Благодарим Ледовый каток в ТРК «Континент» на Бухарестской за помощь в проведении съемки. фото с дрона: Иван Смелов
Комментарии (1)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.