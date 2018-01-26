5 великих фильмов о блокаде Ленинграда
Картина, снятая за полгода до победы в Великой Отечественной войне, экранизация автобиографии Ольги Берггольц и история про седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича – в честь 74-ой годовщины освобождения Ленинграда от фашисткой блокады наши друзья из кинокомпании «Кино ТВ» выбрали самые важные и трогательные ленты об осаде города.
«Жила-была девочка», реж. Виктор Эйсымонт, 1944 г.
Тяжелая, но светлая лента о детях войны, история двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде — 7-летней Настеньки, чей отец ушел на фронт, а мать устроилась на завод, и ее подруги — 5-летней Катеньки. Фильм снят в 1944 году, за полгода до победы.
«Дневные звезды», реж. Игорь Таланкин, 1966 г.
Фильм основан на вышедшей в 1959 году автобиографической книге «Дневные звезды» Ольги Берггольц (ее играет Алла Демидова), пережившей самые трудные годы блокады в осажденном городе: «Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути — значит, вы увидели дневные звёзды...»
«Балтийское небо», реж. Владимир Венгеров, 1960 г.
Экранизация одноименного романа Николая Чуковского, военкора в 3 Гвардейском истребительном авиационном полку. История защитников неба Ленинграда, эскадрильи истребителей И-16 под командованием капитана Рассохина (блестящая роль Михаила Ульянова).
«Зимнее утро», реж. Николай Лебедев, 1967 г.
И снова история детей блокадного города. Девочка Катя спасает маленького мальчика по время бомбежки. Она дает ему имя Сережа и берет под свою опеку. Но скоро ей встречается настоящий отец ребенка, капитан Красной армии Воронов. Оказывается, ее нового друга зовут Митя и прежде у него была своя, совсем другая жизнь.
«Ленинградская симфония», реж. Захар Аграненко, 1957 г.
История исполнения в осажденном Ленинграде «Седьмой ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. Самая важные кадры войны и самая важная музыка.
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