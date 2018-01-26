5 великих фильмов о блокаде Ленинграда

«Дневные звезды», реж. Игорь Таланкин, 1966 г.

Фильм основан на вышедшей в 1959 году автобиографической книге «Дневные звезды» Ольги Берггольц (ее играет Алла Демидова), пережившей самые трудные годы блокады в осажденном городе: «Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути — значит, вы увидели дневные звёзды...»