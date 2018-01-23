В Петербурге стартовали съемки британского фильма о блокаде Ленинграда

В Петербурге начались съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда, пишет ТАСС со ссылкой на режиссера картины Шарлотт Мелвилл.

Помощь в съемках фильма британцам оказывают городские волонтеры. Премьера фильма в Великобритании и России анонсирована на конец года. По словам Мелвилл, фильм будет посвящен судьбам нескольких человек, переживших блокаду. «Они сами расскажут о своих воспоминаниях. Многим людям, с которыми мы планируем говорить, уже более 90 лет. У каждого из них есть своя трогательная история человеческой стойкости, и откуда бы ни была аудитория — из России, из Великобритании или других стран — мы все можем чему-то у них научиться», — пояснила Мелвилл.

Режиссер решила снять этот фильм благодаря семье. Ее удочерила уроженка Ленинграда, она рассказывала Мелвилл о своей матери, которая стала свидетельницей блокадной зимы 41-42 годов. Дед Шарлотт Мелвилл в годы Второй мировой войны в чине полковника британской армии сражался в 1942 году против немецких и итальянских войск под командованием Эрвина Роммеля в битве при Эль-Аламейне в Северной Африке.

27 января Петербург будет отмечать 74-ю годовщину полного снятия фашистской блокады. В этот день проезд в петербургских автобусах для ветеранов будет бесплатным. «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию #блокадныепортреты с воспоминаниями о блокадниках.

Интерактивная карта с историями жителей осажденного Ленинграда на сайте sobaka.ru.

По материалам «ДП»