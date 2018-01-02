Горбачева, Зуева и Козловский: Посмотрите первый трейлер фильма Козловского «Тренер»

актриса о съемках в фильме «Тренер» в интервью «Собака.ru»:

«Мне нелегко работать с Даней. Он очень строг со мной на съемочной площадке. Не просто находиться с ним в одном кадре, ведь он все делает с легкостью и профессионализмом — с первого же дубля сцена у него получается. Мне все дается сложнее. На картине «Тренер» я получила бесценный опыт, потому что все время была рядом с ним и поэтапно наблюдала за происходящим — это было сравнимо с пятилетним обучением в серьезной киношколе».