Горбачева, Зуева и Козловский: Посмотрите первый трейлер фильма Козловского «Тренер»
Вышел первый официальный трейлер фильма «Тренер» — режиссерский дебют Данилы Козловского, где он также сыграл одну из главных ролей.
Сюжет фильма «Тренер» основан на истории Юрия Столешникова — лучшего нападающего сборной, который в решающий момент не забивает пенальти и завершает карьеру. Но после поражения он становится тренером провинциальной футбольной команды и совершает чудо. Отметим, что консультировал съемочную команду главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий.
В фильме, помимо самого Козловского, также снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева и девушка Данилы Козловского — Ольга Зуева.
Ольга Зуева
актриса о съемках в фильме «Тренер» в интервью «Собака.ru»:
«Мне нелегко работать с Даней. Он очень строг со мной на съемочной площадке. Не просто находиться с ним в одном кадре, ведь он все делает с легкостью и профессионализмом — с первого же дубля сцена у него получается. Мне все дается сложнее. На картине «Тренер» я получила бесценный опыт, потому что все время была рядом с ним и поэтапно наблюдала за происходящим — это было сравнимо с пятилетним обучением в серьезной киношколе».
Премьера картины ожидается 19 апреля 2018 года.
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