Паулина Андреева: «Я изо всех сил держусь за свою свободу»

Что, ни одного не выдашь?!

Не выдам! (Смеется.) Ну окей, быть в балансе помогает дживамукти-йога.

Насколько роли в фильмах отражаются на твоей жизни?

Как ты выходишь из образа после того, как проживаешь чужую судьбу? В подготовке, а потом и весь съемочный процесс ты со своим героем не расстаешься. Да и после нужно время, чтобы с ним разотождествиться. Сколько это продлится, сказать невозможно: эфемерное ощущение.

Какая из героинь с тобой максимально совпала?

На самом деле самое точное совпадение было в сериале «Метод».

Чем ты зачитывалась в детстве? В пространстве какой книги тебе больше всего на свете хотелось тогда оказаться?

В «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте! Это абсолютно прекрасная книга, которая должна к каждой девочке попасть в определенном возрасте, чтобы нарисовать ей прекрасный мир романтизма, влюбленности. Для меня это была целая Вселенная. Я проживала все-все вместе с героиней. Более того, я настолько представляла себя на ее месте, что могу точно сказать: Джейн Эйр, безусловно, была я сама в собственном воображении. Но описать это невозможно, потому что все возникало в моменте и никакое слово не передаст детского воображения, открытия и всех первых чувств, которые ты переживаешь вплоть до влюбленности в вымышленного мистера Рочестера. Признаюсь, еще весь «Гарри Поттер» был прочитан от корки до корки. (Смеется.)