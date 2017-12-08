Паулина Андреева: «Я изо всех сил держусь за свою свободу»
Можно вывезти девушку из Петербурга, но Петербург из девушки вывеcти нельзя. Наш спецагент в Москве актриса Паулина Андреева показывает столичным, что такое best dressed по-ленинградски. Мы попросили Паулину напомнить о главном киноманифесте свободы и стиля перестройки — картине «Асса», тем более что фильму Сергея Соловьева только что стукнуло тридцать лет. Всем рок-клуб!
Петербург востребован в Москве, как никогда: экспаты из города на Неве баллотируются в президенты, строят модные империи, ставят спектакли в МХТ. У поколения, которое называли безгеройным, вдруг прорезался голос, в котором звучат слова «парадная» и «поребрик». И голос актрисы Паулины Андреевой звучит в этом хоре одним из первых в прямом смысле слова — для саундтрека к фильму «Мифы» она (в очень красивых нарядах Maison Bohemique) перепела дуэтом с Бастой культовую поп-песню «Посмотри в глаза». Другой дуэт — уже личного характера — с режиссером Федором Бондарчуком сделал пару, пожалуй, самой медийной в стране. Как и положено по genius loci, в год Великого Октября Паулина сыграла мятущуюся героиню из хорошей петербургской семьи в «Демоне революции», сериале о том, как марксист Александр Парвус в исполнении Федора Бондарчука повлиял на государственный переворот (роман прилагается!). В МХТ имени Чехова Паулина играет роль в новом спектакле петербуржца Александра Молочникова «Светлый путь. 19.17», художником и композитором которого стали ленинградцы Сергей Чобан и Игорь Вдовин. Еще одна зимняя премьера: в фантастическом сериале «Лучше, чем люди» Андреева будет совершенным роботом. Собственно, к чему мы это все? К тому, что петербургский стиль — не вымысел и на него большой спрос. И со времен Толстого ничего не изменилось: купеческая и щедрая новая столица, аристократичная и с непростым характером — бывшая. И это генетическая память, не иначе. Паулина не допустила ни одного faux pas: как и положено коренной петербурженке, она всегда выглядит удивительно уместно: на красных дорожках в идеальном black-tie, на камерных мероприятиях — в простых и классных луках, а на трамваях катается, в чем удобно (здесь хочется добавить: хорошо, когда так повезло с фактурой). И в этом тоже есть след города, который приветствует маскарадность и актерство, который сам раздает роли и учит в них вживаться. Неслучайно именно здесь появились модники рок-клуба, денди Новой академии и идеологи рейвов — канонические best dressed. Но произошло так, что новые члены этого закрытого кружка не появляются — best dressed они становятся уже в Москве. Но это уже другая история.
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Плащ кольца Alexander Wang (ДЛТ), Gucci (ДЛТ)
Наш друг Гораций заметил: «Только ведь небо меняет, не душу — кто за море едет», а у тебя произошел ли переезд?
На самом деле нет. Точно не до конца. Когда я поступила в школу-студию МХАТ, то со мной на курсе учились пятьдесят процентов приезжих, таких же, как и я, из разных городов. Мы жили в институте и в общежитии, создав свое государство в государстве. Мы ведь, по сути, все эти четыре года Москвы не знали. Потом я поступила в МХТ имени Чехова, а это соседняя дверь со школой-студией. Там тоже совершенно отдельный мир, тоже свое государство. Кстати, обитание во внутренней империи — это очень петербургская черта, поэтому объемную Москву с совсем разными людьми я начинаю узнавать только сейчас. Это очень любопытный процесс. И знаешь, что я тебе скажу: людей все же полезно знать немного.
Медийность сегодня предполагает отказ от личного пространства: все хотят знать, что ты ешь, что носишь, с кем и где проводишь время. Ты почти не используешь инстаграм — реальный инструмент, ставший еще и источником дохода. Кстати, и это тоже петербургская тема — Константин Хабенский, например, давно свой удалил, оставив только аккаунт благотворительного фонда.
Я изо всех сил держусь за свою свободу. Социальную свободу ходить туда, куда мне нравится, не думать о том, узнают ли меня в магазине, пекарне, метро или троллейбусе. А я, кстати, просто обожаю в нашем родном городе ездить на троллейбусе, особенно по Невскому проспекту. И я стараюсь сама не превращать свою жизнь в шаблон, в который ее все время пытаются превратить другие. Обо мне постоянно пишут что-то такое, чем я вообще не являюсь. Приходится отбиваться от чужих проекций.
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Футболка джинсы и ботильоны серьги Narvskayadostava (Narvskayadostava), Vetements (ДЛТ), Runa Jewelry (Runa Jewelry)
И после таких практик ты ощущаешь себя цельным человеком?
Никакой я не цельный человек! (Смеется.) И, как положено чувствительным и творческим натурам, часто бываю и в дисбалансе, и в раздрае. Я увидела мир в гораздо более широком спектре, когда вдруг усиленно заинтересовала все окружающее меня журналистское, и не только, пространство. И узнала о том, что есть реально мощная dark side, хейтеры, огромное количество ненависти, зла, раздражения. Все это стало открытием, потому что я жила в своем микромире: служила в театре, снималась в кино. До этой волны мои фотографии не комментировали в запредельном количестве, не обсуждали, почему я, например, завязала волосы в хвост, а не распустила. И до этого открытия мне нравилось жить гораздо больше, объективно и откровенно говоря. Как я с этим справляюсь? Я над собой работаю. Это же реальные энергетические атаки.Что мне помогает? У меня есть свои секреты.
Что, ни одного не выдашь?!
Не выдам! (Смеется.) Ну окей, быть в балансе помогает дживамукти-йога.
Насколько роли в фильмах отражаются на твоей жизни?
Как ты выходишь из образа после того, как проживаешь чужую судьбу? В подготовке, а потом и весь съемочный процесс ты со своим героем не расстаешься. Да и после нужно время, чтобы с ним разотождествиться. Сколько это продлится, сказать невозможно: эфемерное ощущение.
Какая из героинь с тобой максимально совпала?
На самом деле самое точное совпадение было в сериале «Метод».
Чем ты зачитывалась в детстве? В пространстве какой книги тебе больше всего на свете хотелось тогда оказаться?
В «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте! Это абсолютно прекрасная книга, которая должна к каждой девочке попасть в определенном возрасте, чтобы нарисовать ей прекрасный мир романтизма, влюбленности. Для меня это была целая Вселенная. Я проживала все-все вместе с героиней. Более того, я настолько представляла себя на ее месте, что могу точно сказать: Джейн Эйр, безусловно, была я сама в собственном воображении. Но описать это невозможно, потому что все возникало в моменте и никакое слово не передаст детского воображения, открытия и всех первых чувств, которые ты переживаешь вплоть до влюбленности в вымышленного мистера Рочестера. Признаюсь, еще весь «Гарри Поттер» был прочитан от корки до корки. (Смеется.)
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Жакет брюки серьга JM studio (ДЛТ), Saint Laurent (ЦУМ), Runa Jewelry (Runa Jewelry)
А кто из экранных эталонных голливудских див тебя особенно завораживал: Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Рита Хейворт?
Хочешь правду? Скорее, Аврил Лавин! Я никогда не восхищалась дивами и не хотела быть на них похожей, а вот панки, рокерши, девчонки в кедах — это да!
Ты им подражала в какой-то момент своей жизни?
Конечно! С тех пор я хорошо катаюсь на сноуборде, даже начала учиться скейтбордингу, но процесс завершился после первого соприкосновения головы с брусчаткой Дворцовой площади. Но я долго хранила доску! Иногда просто с ней приходила потусоваться к Смольному, хотя могла сделать только олли — такой самый простой элемент. Но зато я была в компании и чувствовала себя как девчонка из какой-то классной музыкальной группы.
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Свитер джинсы ботильоны накидка Junya Watanabe (ЦУМ), Dolce and Gabbana (ДЛТ), Aquazzura (ДЛТ), Amplituda (Amplituda)
А когда произошло превращение в красавицу? Ты себя такой осознаешь?
Оно и не произошло. Я себя ощущаю абсолютно так же. В повседневной своей жизни я никакая не дива, но теперь я могу ею стать в момент выхода на красную ковровую дорожку. Более того, мне это нравится — платья, украшения, макияж. Каждая девушка это любит.
А как одевались в твоей семье? Были ли особенные традиции — манжеты и броши на Рождество, о которых ты вспоминаешь? Коллекции сережек?
Коллекций не было, но мама у меня всегда была самой модной. Еще студенткой она шила себе по журнальным выкройкам изумительные вещи. Из традиций — в детском саду и школе елки и все костюмированные мероприятия были под грифом абсолютной важности. Было жизненно необходимо, чтобы я получилась очень красивой снежинкой. И я получала громадное удовольствие от самой подготовки. От того, что у меня была возможность спать с бигуди, как у взрослой! И мама шила мне платье! Да, это было очень красиво и волнующе. И я правда была в топе снежинок! (Смеется.)
Помнишь свой самый волшебный костюм?
Новогодний! Белоснежное платье с завышенной талией, которое распушалось книзу, с роскошным подъюбником. Гладкое, из тугого шелка. Прилагались кудри и диадема! Я в нем испытывала такое счастье и девичий восторг от того, что мной восхищаются. В четыре года у девочек — и у меня, естественно, — срабатывает инстинктивное желание очаровывать и получать комплименты. И в такие новогодние дни все это для меня воплощалось, мне хотелось быть самой красивой, нарядной, нравиться и девочкам, и мальчикам, и воспитательнице. Какое-то всеохватывающее чувство праздника, детской беззаботной радости.
Если включить психолога, то выбор профессии становится понятен.
Я думаю, что каждая женщина — актриса, просто одна делает это своей профессией, а другая нет. И любая хочет нравиться, это генетически заложено. Другое дело, что не все себе в этом признаются по разным причинам. В СССР это желание выделяться и быть яркой было чем-то непристойным, поэтому были недоступные, как идолы, актрисы-звезды, а рядом — женщины-товарищи. Но я все-таки ребенок перестройки и довольно молодых родителей. Мама всегда меня воспитывала в критериях женственности, ей хотелось, чтобы дочь была хороша собой, красиво одета, достойна.
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Плащ комбинезон (ДЛТ) (Alexander Arutyunov), туфли Alexander Wang Alexander Arutyunov Celine
Я могу расспросить тебя о средствах, благодаря которым кожа становится бархатной, а глаза сияют. Но ведь понятно, что дело не в этом. Поэтому я спрошу: какие важные вопросы ты себе задаешь, чтобы оставаться красивой?
Я останавливаюсь и анализирую себя: порядочный ли я человек? та ли я, кем была еще недавно? есть ли что-то, повлиявшее на меня в худшую сторону? не стал ли вдруг шаблон замещением меня настоящей? Такое периодическое тестирование полезно каждому. Этого не нужно делать постоянно, но и такой опросный лист, безусловно, имеет отношение к красоте. Как и работа над собой, осознанность, отсутствие чувства зависти, мстительности, агрессии. Над этим нужно трудиться, потому что со временем мы будем выглядеть именно так, как заслужили.
Стиль: Юлия Журавлева
Визаж: Андрей Шилков
Прическа: Наталья Коваленкова
Благодарим пространство Squat 3/4 (Москва, Театральный проезд, 3/4) за помощь в организации съемки
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