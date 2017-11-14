Amazon подтвердила создание сериала по «Властелину колец»

Корпорация Amazon объявила о том, что приобрела права на съемку сериала по вселенной «Властелин колец» британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте студии.

«"Властелин колец" — культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны», — отметила представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо. Она пообещала «взять фанатов франшизы в эпическое путешествие по Средиземью». В свою очередь представитель компании Tolkien Estate and Trust, обладающей правами на произведения британского писателя Мэтт Гэлсор расказал, что «у Шэрон и ее команды есть необыкновенные идеи — перенести на экран ранее неисследованные истории, основанные на работах Толкина».

«Властелин колец» — одно из самых известных произведений жанра фэнтези, которое переведено по меньшей мере на 38 языков. Трилогия также стала одним из наиболее коммерчески успешных кинопроектов своего времени — при затратах на производство в 280 млн долларов прокатные сборы картин новозеландского режиссера Питера Джексона составили около 3 млрд, а третья часть киносаги «Возвращение короля» входит в десятку самых кассовых фильмов в истории.