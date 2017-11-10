Алексей Учитель выпустит сериал на основе «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель планирует снять мини-сериал «Матильда». Об этом он заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Учитель уточнил, что в настоящее время сериал из четырех эпизодов находится на стадии монтажа. В нем будут расширены сюжетные линии всех второстепенных героев.

Напомним, премьера полнометражной картины состоялась 23 октября в Мариинском театре. На красной ковровой дорожке в этот вечер появились Ингеборга Дапкунайте, Сара Штерн, Григорий Добрыгин в компании ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе, декана Факультета свободных искусств и наук Алексея Кудрина, режиссера Василия Бархатова и многих других.

О том, какая реакция была у первых зрителей картины можно прочитать здесь.

Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную всероссийскую травлю еще не вышедшей ленты. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.