«Идите мимо»: Данила Козловский прокомментировал ажиотаж вокруг фильма «Матильда»

Актер Данила Козловский, исполнивший роль Воронцова в «Матильде» прокомментировал ситуацию с недовольством верующих относительно сюжета ленты. «"Матильда" уже третий день в большом прокате. С моей точки зрения, недавняя премьера, это очень правильный ответ на ту невероятную глупость и абсурд, которые некоторые товарищи так старательно раздули вокруг этого безобидного фильма», — написал Козловский на своей странице в «"Матильда" уже третий день в большом прокате. С моей точки зрения, недавняя премьера, это очень правильный ответ на ту невероятную глупость и абсурд, которые некоторые товарищи так старательно раздули вокруг этого безобидного фильма», — написал Козловский на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).

Актер отметил, что не призывает всех идти кино, но те, кто посмотрит ленту Алексея Учителя, смогут сформировать свое собственное мнение, не навязанное общественностью. Козловский добавил, что над картиной была проделана «колоссальная работа» и ее сюжет не оскорбляет чувств верующих. «P.S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и еже с ними, идите мимо. Этот пост не для Вас. И да, вы не победили, — пишет актер. — Я рад, что фильм живет, вызывает огромный интерес (чему свидетельствуют отличные цифры в прокате) и таким образом внятно и красиво говорит „нет“ всему этому местечковому мракобесию и абсурду».

Напомним, премьера «Матильды» состоялась 23 октября в Мариинском театре. Режиссер Алексей Учитель присутствовал на премьере своего фильма в Петербурге, однако исполнители главных ролей, Ларс Айдингер (Николай II) и Михалина Ольшанска (Матильда Кшесинская) побоялись приезжать в Петербург.

Ранее около здания театра рядом с памятником композитору Римскому-Корсакову собралось несколько человек, которые устроили молитвенное стояние с иконами и изображениями императора Николая II. К зданию Мариинского театра также подъехали бойцы ОМОН. Помимо противников фильма, перед премьерой у Мариинки быстро выступили и защитники киноленты.