СМИ: «Формула кино» отменила часть сеансов «Матильды» в Петербурге

Киносеть «Формула кино» отменила часть сеансов фильма Алексея Учителя «Матильда» в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Сегодня картина вышла в широкий прокат. Издание пишет об отмене по меньшей мере трех утренних сеансов в кинозалах ТРК «Заневский каскад». Зрителям вернули деньги за билеты и объяснили, что произошел технический сбой и звуковая дорожка фильма еще не поступила в распоряжение прокатчика.

По сведениям издания, в других кинотеатрах «Формулы кино» расписание показа «Матильды» обновилось — первые сеансы теперь назначены на 12:25. Оперативно получить комментарий у петербургских представителей кинопрокатчиков «Фонтанке» не удалось.

Вечером 25 октября посетителей ТРК «Пулково 3» на Шереметьевской, «ПИК» на Ефимова и «Радуга» на Космонавтов эвакуировали из-за анонимных звонков о минировании.

Напомним, 23 октября в Мариинском театре состоялась премьера картины Алексея Учителя «Матильда». Режиссер открыл премьерный показ своего фильма «Матильда» в Мариинском театре в Петербурге. Тем, кто пришел, он выразил благодарность и оценил их мужество, но в то же время выразил сожаление, что актеры, исполнившие ключевые роли в ленте, побоялись приехать в Петербург.

Ранее около здания театра рядом с памятником композитору Римскому-Корсакову собралось несколько человек, которые устроили молитвенное стояние с иконами и изображениями императора Николая II. К зданию Мариинского театра также подъехали бойцы ОМОН. Помимо противников фильма, перед премьерой у Мариинки быстро выступили и защитники киноленты.

12 сентября сеть «Синема парк» и «Формула кино» Саида Керимова решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Решение было принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети, а также желанием оградить посетителей от рисков. Позднее выяснилось, что сеть обратилась в правоохранительные органы по факту угроз. Ранее неизвестные сожгли машины у офиса адвоката Алексея Учителя, а студию режиссера забросали бутылками с зажигательной смесью.

По материалам «ДП»