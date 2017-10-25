Зеленый код в заставке «Матрицы» оказался кулинарным рецептом

Художник-постановщик и дизайнер Саймон Уайтели рассказал интервью CNET, каким образом появился «дождь» из зеленых символов, появляющийся во вступительной заставке фильма «Матрица».

Уайтели просто взял кулинарные книги у своей жены-японки, отсканировал их и использовал для создания кода в «Матрице». «Я люблю всем рассказывать, что код „Матрицы“ сделан из рецептов суши», — сказал художник.

Издание Kotaku уточняет, что художник использовал рецепты не в оригинальном виде, а перевернул строчки из книг и хаотично перемешал их.