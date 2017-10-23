Вышел трейлер фильма «Призрачная нить» — последней актерской работы Дэниеля Дей-Льюиса

Вышел трейлер драмы «Призрачная нить», в котором свою последнюю роль исполнил трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дей-Льюис.

Режиссером и сценаристом картины о лондонской моде 1950-х годов стал Пол Томас Андерсон. С ним Дей-Льюис работал над картиной «Нефть». Сюжет картины повествует об одном из самых популярных модельеров Лондона Рейнольдсе Вудкоке (Дей-Люис), услугами которого пользовались члены королевской семьи и представители высшего общества Лондона, но его роскошную жизнь разрушает знакомство с новой музой по имени Альма.

Премьера «Призрачной нити» ожидается 25 декабря. Напомним, летом Дэниел Дей-Льюис объявил о завершении актерской карьеры.