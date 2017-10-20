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Сын Кшесинской один раз сменил отчество и трижды — фамилию Родившийся в 1902 году сын Матильды Феликсовны Владимир (Вова) первые годы жизни носил ее фамилию, в 1911 году по указу Николая II стал потомственным дворянином Красинским с отчеством Сергеевич — отцом мальчика считался великий князь Сергей Михайлович. В 1921 году Кшесинская стала женой великого князя Андрея Владимировича, который признал Владимира своим сыном, — так он превратился в Андреевича. При этом сам Вова не раз прозрачно намекал, что может быть и вовсе Николаевичем. С 1935 года он именовался светлейшим князем Романовским-Красинским, а с 1942 года называл себя просто — Романовым.