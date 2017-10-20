Царь-девица: 18 впечатляющих фактов о Матильде Кшесинской
Юбилей события глобальной значимости, 100-летие Октябрьской революции, страна отметит выходом в прокат 26 октября фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе последнего императора и балерины Кшесинской. Мы собрали наиболее впечатляющие факты об этой экстраординарной женщине. Некоторые из них не совсем достоверные — догадайтесь, какие именно.
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1
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Чемпионка мира среди фавориток
Ни одна из самых знаменитых куртизанок Европы не смогла бы конкурировать с Матильдой Феликсовной по количеству покоренных ею августейших особ: император Николай II, его двоюродный дядя великий князь Сергей Михайлович, кузен царя великий князь Андрей Владимирович, а по слухам, еще и брат Александра III, великий князь Владимир Александрович.
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2
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Фонарь в окне
Великий князь Сергей Михайлович посылал доверенное лицо к особняку на Английском проспекте, 18, который снимал для своей возлюбленной наследник-цесаревич Николай Александрович: когда будущий император был у нее в гостях, балерина выставляла в окне фонарь, давая понять еще одному Романову, что его визит в этот вечер будет неуместен.
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3
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Есть в графском парке черный пруд
Кшесинские происходили от польских графов Красинских, обладавших несметными сокровищами и огромным имением: прапрадед Матильды Феликсовны в середине XVIII века был вынужден бежать из Варшавы в Париж, скрываясь от наемных убийц, подосланных родным дядей. А когда его сын вернулся в Польшу, он не смог доказать свое происхождение.
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4
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Кшесинские: четыре века на сцене
Деда Матильды тенора Яна Кшесинского в конце XVIII века польский король называл «мой соловушка». Благодаря ее отцу Феликсу Кшесинскому, в середине XIX века переехавшему из Варшавы в Петербург, в моду в России вошла мазурка, непревзойденным исполнителем которой он считался. В Мариинском театре танцевали мать, сестра, брат и племянница Кшесинской, а в сентябре этого года в труппу Большого театра была принята ее праправнучатая племянница — выпускница Академии Вагановой Элеонора Севенард.
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5
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Борец за импортозамещение
Первая из русских балерин, исполнившая 32 фуэте, теперь уже классические, Кшесинская использовала все свое влияние, чтобы Дирекция Императорских театров перестала приглашать знаменитых гастролерш и назначать на главные партии иностранок и полагалась исключительно на собственные силы.
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6
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Генеральский оклад
Из Мариинского театра прима-балерина уволилась еще в 1904 году, в возрасте 32 лет, после чего с ней был заключен контракт на разовые выступ ления — получала Кшесинская по 500 руб лей за выход на сцену, а позднее — по 750 рублей (месячная зарплата депутата Госдумы составляла тогда 350 рублей, генерала, командовавшего дивизией, — 500 рублей, губернатора — 1000 рублей).
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7
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Брат-революционер
Матильда Феликсовна носила почетное и редкое звание заслуженной артистки Его Величества Императорских театров, а ее старший брат, ставший известным балетным педагогом, в 1927 году получил звание заслуженного артиста РСФСР — признанию со стороны советской власти, очевидно, помог тот факт, что в революционном 1905 году Иосиф Кшесинский был одним из участников группы, потребовавшей от Дирекции Императорских театров улучшения труда и жизни артистов, за что был досрочно отправлен на пенсию.
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8
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Дочь от царя
Целина Кшесинская, официально считавшаяся дочерью брата балерины Иосифа Феликсовича, на самом деле была рождена самой Матильдой от связи с Николаем II, который осенью 1910 года жил отдельно от семьи в Константиновском дворце в Стрельне, рядом с дачей прима-балерины.
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9
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Сын Кшесинской один раз сменил отчество и трижды — фамилию
Родившийся в 1902 году сын Матильды Феликсовны Владимир (Вова) первые годы жизни носил ее фамилию, в 1911 году по указу Николая II стал потомственным дворянином Красинским с отчеством Сергеевич — отцом мальчика считался великий князь Сергей Михайлович. В 1921 году Кшесинская стала женой великого князя Андрея Владимировича, который признал Владимира своим сыном, — так он превратился в Андреевича. При этом сам Вова не раз прозрачно намекал, что может быть и вовсе Николаевичем. С 1935 года он именовался светлейшим князем Романовским-Красинским, а с 1942 года называл себя просто — Романовым.
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10
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Вершительница судеб
Пользуясь своими связями, Кшесинская в 1901 году «сняла» директора Императорских театров: из-за конфликта с ней князь Сергей Волконский был вынужден подать в отставку. Пытавшемуся защитить его министру двора барону Фридериксу Николай II сказал: «Прежде всего я человек и не могу допустить, чтобы, зная, что между нами было, ее бы обижали».
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11
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«Спасительница» Дягилева
В 1911 году Сергей Дягилев пригласил Кшесинскую, которую называл до этого своим «злейшим врагом», принять участие в «Русских сезонах» в Лондоне — с помощью Матильды Феликсовны он рассчитывал показать спектакли своей труппы в Петербурге и получить отсрочку от военной службы для Нижинского. Но планы Сергея Павловича не оправдались, в результате чего и он сам, и Вацлав Фомич, и другие артисты его «Русского балета» остались за границей и уцелели в годы революции.
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12
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Суперинтендант
Во время Первой мировой войны верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич жаловался, что бессилен справиться с нехваткой снарядов на фронте, поскольку заказы на их производство Кшесинская распределяет между дружественными ей фирмами.
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13
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Императрица всея Руси
В мае 1917 года Николай II развелся с императрицей Александрой Федоровной, вступил в тайный брак с Матильдой Феликсовной и летом того же года издал манифест: никакого отречения не было, его законная супруга и их общая дочь признаются наследницами трона и распорядительницами восьми тонн золота, отправленных царем в хранилища Федеральной резервной системы США. Именно в уплату процентов по этому вкладу СССР с разрешения Кшесинской получал боеприпасы, товары и продовольствие по ленд-лизу во время Второй мировой войны.
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14
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Иск против Ленина
После того как весной 1917 года знаменитый особняк Кшесинской в стиле модерн в начале Большой Дворянской улицы заняли большевики, в мировой суд поступил иск хозяйки дома, где в качестве одного из ответчиков был указан «кандидат прав В.И. Ульянов — лит.псевдоним Ленин». И балерина выиграла процесс: суд постановил выселить самовольно захвативших здание лиц. Большевики на судебное решение не реагировали, Ленин продолжал произносить речи с балкона особняка.
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15
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Соперница Вагановой
В 1929 году Кшесинская основала в Париже балетную студию, в которой преподавала затем несколько десятилетий. Среди ее учениц были дочь знаменитого московского купца Татьяна Рябушинская, ставшая известной балериной, дочери Федора Шаляпина — Марина и Дарья.
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16
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When I'm Sixty Four
Последний раз балерина вышла на сцену в возрасте почти 64 лет — в июле 1936 года по приглашению известного русского антрепренера полковника де Базиля Кшесинская с большим успехом танцевала «Русскую» в Ковент-Гарден — зрители устроили ей овацию и вызывали на поклоны 18 раз.
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17
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Не Матильда, а Мария
Урожденная Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кшесинская в 1925 году приняла православие под именем Марии, а в 1935 году получила титул светлейшей княгини Романовской-Красинской от старшего брата своего мужа Кирилла Владимировича, объявившего себя императором в изгнании.
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18
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Потомственная долгожительница
Дед Матильды Феликсовны прожил 106 лет, старшая сестра Юлия, в замужестве баронесса Зедделер, — 103 года, а сама Кшесинская умерла, не дожив лишь несколько месяцев до 100 лет, — 6 декабря 1971 года.
Правда — ложь
Никаких документов, подтверждающих семейное предание Кшесинских об их происхождении от графов Красинских, обнаружить не удалось. Версию о браке Матильды Феликсовны и Николая II, наличии у них общей дочери, передаче балерине престола Российской империи и золота в ФРС США недавно распространил внук брата Кшесинской, бывший депутат Госдумы Константин Севенард — он ссылается на бумаги, якобы обнаруженные им в 1989 году в склепе на старинном кладбище в Варшаве, переданные им в КГБ, где они бесследно исчезли.
Текст: Виталий Котов
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