МВД пообещало обеспечить безопасность россиян на показе «Матильды»

МВД России во избежание провокаций примет дополнительные меры охраны правопорядка в кинотеатрах на показах фильма Алексея Учителя «Матильда», говорится в сообщении на сайте ведомства. Решение о дополнительных мерах будет приниматься в зависимости от обстановки.

«В связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат художественного фильма „Матильда“, в целях обеспечения безопасности зрителей, пресечения возможных провокаций территориальными органы МВД ориентированы на содействие прокатным организациям, органам исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка в местах демонстрации фильма», — сказали в МВД.

Там отметили, что «дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД РФ в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях».

Накануне министр культуры РФ Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма «Матильда». В этот же день депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили запрос главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на экстремизм движение «Христианское государство — Святая Русь», которое ранее публично выступило против фильма «Матильда».

12 сентября сеть «Синема парк» и «Формула кино» Саида Керимова решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Решение принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети, а также желанием оградить посетителей от рисков. Позднее выяснилось, что сеть обратилась в правоохранительные органы по факту угроз. Ранее неизвестные сожгли машины у офиса адвоката Алексея Учителя, а студию режиссера забросали бутылками с зажигательной смесью

Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную всероссийскую травлю еще не вышедшей ленты. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.

По материалам «ДП»